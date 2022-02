I vipponi sempre più stanchi di Alex Belli ma l’attore è il vero protagonista del GF VIP 6

Alex Belli ci ha provato. Con Ballando con le stelle, con l’Isola dei famosi, con Temptation Island e alla fine ha trovato il suo vero posto, il suo posto nel mondo. E’ accanto ad Alfonso Signorini al Grande Fratello VIP 6. Ed effettivamente questo programma non si dovrebbe neppure chiamare GF ma qualcosa come Bellifull o magari Alex Belli il Grande Fratello degli italiani, ecco. Perchè l’attore è ormai l’assoluto protagonista di questa edizione del programma di Canale 5. Piaccia o meno, è così. Se pensiamo che non doveva neppure esserci in quello studio, visto che chi abbandona il gioco o viene espulso come nel suo caso, non può essere presente. Ma le regole valgono solo per i vipponi che non stanno simpatici a Signorini. Manuel infatti, nonostante il suo ritiro si accomoda comunque in studio, le regole sono cambiate a quanto pare…

Il problema è che i vipponi in casa sono sempre più stanchi di questa situazione per un ovvio motivo. Alex Belli nella casa in fin dei conti ci ha passato due mesi e mezzo. Poi è uscito, ha ripreso in mano la sua vita, ha le sue cose da fare eppure il lunedì sera si prende almeno metà della puntata, mentre di quei poveracci che stanno in casa a sfornare pizze , a fumare e a sparlare tra di loro, convivendo con i topi, non gliene frega nulla a nessuno. E se è vero che anche i concorrenti di questa edizione ci hanno messo del loro ( non raccontandosi, non aprendosi, non creando amicizie o storie degne di questo nome) è anche vero che il GF VIP, dopo le prime puntate Manuel centriche, ha preso una rotta definitiva e quella rotta porta verso l’isolotto di nome Alex Belli. Non ce n’è per nessuno. E il 23 % di share arrivato anche ieri sera, ne è dimostrazione. Il Bellifull checchè se ne dica sui social, piace al pubblico.

I vipponi stanchi di Alex Belli se lo ritrovano ovunque

Ed è già un miracolo se Alex Belli non ha avuto una poltrona direttamente al fianco di Sonia, forse perchè la Bruganelli è più egocentrica di lui e non avrebbe accettato il compromesso. Perchè Alex, in questa edizione, spunta come i funghi in ogni dove e viene interpellato per la qualunque. Ponete anche il caso che Delia o Soleil uscissero, le telecamere del GF VIP seguirebbero tutto anche fuori, ne siamo sicuri. Perchè senza il Bellifull questa edizione è il nulla cosmico. Un peccato, perchè ci sarebbe stato tanto potenziale.

Ad esempio le sorelle Selassiè avrebbero potuto regalare grandi soddisfazioni, se trattate in modo diverso. Pensiamo alle parole di Lulù che ieri ha sbottato: “Che figura di Alex. Già che lo mettono in prima fila, ridicolo… un messaggio orribile di trattare le donne così, la moglie… no? Lo metti pure in prima fila. Io non l’avrei fatto venire nemmeno in studio perché è andato via dalla Casa contro le regole. E’ scappato via. Figurati se lo facevo io o qualcun altro…“. Mai parole furono più sagge!

