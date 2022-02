Sophie sgancia la bomba su Basciano: “Mi ha detto che andrà con Delia”

Serata molto movimentata quella di ieri nella casa del Grande Fratello VIP 6. Sophie e Alessandro Basciano, per l’ennesima volta, hanno litigato. Si avete capito bene: quella coppietta che secondo Sonia Bruganelli doveva dare tanto, fare tanto. Quella non coppia che una volta fuori da questo gioco durerà due minuti in croce ecco, si proprio loro. Una litigata così forte che alla fine della nottata, Basciano ha persino provato a lasciare il gioco, scappando dalla porta rossa ma senza riuscirci. Il giovane ligure ha provato a spiegare a Soleil quello che era successo ( pensate che nella casa c’è il migliore amico di Basciano, poi però a consolarlo ci pensa la Sorge, quando si dice i rapporti reali) ma le cose si sono ingarbugliate quando anche Sophie Codegoni ha voluto raccontare la sua versione dei fatti.

E così la bella Sophie ha lanciato una bomba inaspettata.

La bomba di Sophie su Alessandro: le ultime news dal GF VIP

Sophie spiega così a Sole quello che sarebbe successo con Alessandro:

Guarda è meglio che sto zitta e ti tutelo, perché se dico cosa mi hai detto in camera è finita. Ok stai continuando, allora parlo. Tu mi hai detto che l’unica cosa che so fare nella vita è sedurre gli uomini, che schifo! Io sono una ragazza seria e non come dici te. Sole, lui mi ha anche detto ‘da domani corteggio Delia e vedrai come ti farò stare‘. Lui è venuto nel letto e mi ha detto che non vede l’ora di tr******ela. Questo ragazzi è il vero Alessandro! Capisci Sole quello che mi ha detto? Ti giuro su mia madre che Ale ha detto che vuole andare con Delia. Poi continua da giorni a dire che è bellissima. Mi spiace ma ha superato il limite e non posso perdonarlo. Io non lo voglio più, basta è chiuso.

Alessandro ha provato a dire che Sophie ha esagerato e ha spiegato:

La cosa di Delia? Ok ho detto che è bella, ma lo è, direi che è proprio evidente. però non è vero che c’ho provato o che in piscina mi leccavo mordevo le labbra guardandola, questa è follia.

E ancora:

Dice che ci provo con Delia? Ma allora non mi conosce. Vuole vedermi davvero in azione? Ma devo svegliarmi io? Guardate che io sono pazzo, altro che tentatore, io infilo la lingua in bocca a tutti. Invece non lo faccio per rispetto. Per adesso ho visto Delia come se fosse un maschio ve lo giuro. Lei patisce questa cose che per me Delia è bella. A me non mi importa più nulla. Con i suoi discorsi di M. Vuole far passare me per geloso, quando in realtà è lei che lo è…

Il Basciano si è detto pronto a lasciare la casa del Grande Fratello VIP 6 alle prime luci dell’alba…Le dieci del mattino si avvicinano, lo farà?

