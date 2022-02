Esplode il bacio gate, Barù sbotta: “Non ho baciato nessuno”, è caos

Ultime ore di fuoco nella casa del Grande Fratello VIP 6 dove i vipponi stanno cercando di capire che cosa è successo ieri sera quando ha iniziato a circolare una strana voce. Questo pomeriggio Barù è venuto a sapere che si sta parlando da ore di lui e di un presunto bacio che avrebbe dato a Delia Duran. Ve ne avevamo parlato proprio questa lanciando il bacio gate e a quanto pare, anche in casa, è scoppiata la bomba. Prima di capire quello che è successo nelle ultime ore, facciamo quindi un passo indietro. Ieri sera, Delia e Barù hanno ballato insieme. In un video si vede Gianluca dire qualcosa a Soleil e la ragazza subito scappa da Sophie a dire che c’è stato un bacio tra Barù e Delia. Poi la Sorge parla con Delia in spagnolo e le dice di non esagerare visto che Jessica ci tiene a Barù. Ma Delia non sembra capire che si stia parlando di un bacio tanto che questo pomeriggio, quando Barù riprende la situazione in mano, dice anche di non sapere chi ha messo in giro la voce del bacio. Eppure sarebbe bastato fare un due più due. Il caos si è generato tra le altre cose, perchè Soleil non era presente alla prima discussione esplosa in casa, visto che stava dormendo . E mentre Delia e Barà andavano a caccia del colpevole, colui o colei che ha messo in giro questa voce, Davide commentava anche con Jessica: “Io credo che non sia vero nulla ma se anche fosse vero, voi due mica siete sposati quindi lui può anche baciare chi vuole.”

Il più indignato però è Barù che non vuole che nella casa si mettano in giro delle voci che corrispondono a cose non vere. La stessa Delia ha spiegato che si balla, si scherza ma che poi se si dicono delle cose non vere, bisogna assumersi la responsabilità.

Barù e Delia negano che ci sia stato il bacio

Ovviamente, tutto sarà rivelato nella puntata di lunedì quando le telecamere della Love Boat chiariranno che cosa c’è stato tra i due. Ma intanto sia Delia che Barù negano. E la Duran ha commentato: “Giuro non l’ho mai baciato” cercando di capire per quale motivo sia girata questa notizia, a suo avviso, totalmente infondata. Barù non capisce come una piccola voce di corridoio possa diventare motivo di lite per le concorrenti e, attraversando le stanze della Casa, rinnova la sua verità “Io non ho baciato nessuno in questa Casa”. Qualcuno dice che a mettere in giro la voce sia stato il povero Antonio che in realtà è uno degli ultimi ad aver saputo della cosa.

Il Medugno alla fine interpellato, ha chiarito che la cosa l’ha sentita da Soleil che però al momento sta ancora dormendo, per cui dovremmo aspettare qualche ora per capire come andrà a finire!

