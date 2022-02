Ancora questioni di igiene al GF VIP, Barù sbotta: “Soleil è sporca”

Questa sesta edizione del GF VIP resterà alla storia come quella dei vipponi sporcaccioni e la cosa bizzarra è che le “accuse” non arrivano dall’esterno ( anche se davvero ogni volta che viene mostrata la camera arancione a causa del disordine viene il mal di mare, per non dire altro). Le accuse se le fanno direttamente tra di loro i vipponi. Per esempio Barù è uno di quei concorrenti che non ama la sporcizia e il disordine. Lo aveva detto anche settimana scorsa, quando al momento delle nomination, aveva deciso di fare il nome di Antonio perchè a suo dire, lascerebbe sporco il bagno.

Nelle ultime ore sta diventando virale un video in cui Barù e Davide parlando del fatto che Soleil sia molto disordinata ma non solo. Stufi per il fatto che la Sorge lasci la porta aperta ogni volta in cui esce dalla stanza, Davide e Barù si sono lasciati andare ad altre considerazioni. In particolare Barù ha definito la Sorge, una persona molto sporca: “E’ proprio una donna sporca”.

Le accuse di Delia Duran a Soleil

E non è neppure la prima volta che Barù ( nonostante sia un amico della Sorge) parla in questi termini di lei. Dello stesso avviso è anche Delia Duran che pochi giorni fa, aveva prima detto che a Jessica Selassiè puzzano molto le ascelle e poi aveva anche commentato così l’atteggiamento della Sorge: “Ho trovato tutto sporco. Indovinate chi è stata in bagno prima? Sì avete pensato bene, è andata in bagno Sole, poi è uscita e non ha pulito nulla. No non è stato Giucas, ho visto lei che usciva. Giuro è sporco, ha lasciato tutto, anche i capelli nella tazza tutto uno schifo. Dio è sporca quella donna, Madonna! […] A me la sporcizia proprio mi fa schifo e lei invece….”

