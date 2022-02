Arriva il FantaAmici: come funziona? Il regolamento completo

Dopo l’ondata dell’incredibile successo del Fantasanremo durante il Festival, sta per arrivare il FantaAmici. Così come è accaduto per il Festival, e come avviene di consueto con il FantaCalcio, il gioco arriva anche con i concorrenti del talent show più amato della televisione italiana. Fra pochi giorni sarà possibile iniziare a creare la propria squadra online e partecipare quindi al FantaAmici. Ufficialmente si inizierà a giocare quando partirà il Serale di Amici. Dunque mancano ancora diverse settimane ( il programma in prime time dovrebbe partire più o meno tra un mese). Da un certo punto di vista meglio così perché chi vuole partecipare può studiare meglio il regolamento e creare la squadra più forte possibile. E proprio a proposito di regolamento andiamo a vedere insieme come funziona il FantaAmici.

Il FantaAmici sull’ondata del successo del Fantasanremo: ecco tutto quello che c’è da sapere per partecipare

Come funziona il FantaAmici? Intanto è già possibile collegarsi al sito ufficiale (fantaamici.it) per scoprire tutti i dettagli dell’iniziativa. Vi anticipiamo già che si potrà iniziare a partecipare dal 20 di febbraio. Quindi a partire da quella data specifica ognuno potrà iniziare a creare la propria squadra per tentare di vincere il FantaAmici. Vediamo insieme come funziona il regolamento:

Ogni squadra dovrà essere composta da cinque allievi di Amici e da un professore .

di Amici e da . In tutto si avranno a disposizione mille monete con cui si potranno acquistare i membri della propria squadra.

con cui si potranno acquistare i membri della propria squadra. I vari punteggi verranno assegnati in base al comportamento dei concorrenti che si hanno in squadra.

Il gioco durerà fino a che non terminerà il talent show.

Ci saranno dei mini giochi a cui si potrà partecipare ovvero: il Twitter star, il Tik Tok Creators e Il mondo di Amici sa. Questi mini giochi influenzeranno direttamente le classifiche finali.

Al momento è stato svelato il regolamento di uno dei mini giochi e cioè il Twitter star. Per ogni settimana di Amici verrà premiato un meme o un post pubblicato su Twitter. Sarà quello che durante il serale riceverà il maggiore numero di mi piace. Per partecipare sul social ovviamente bisognerà aggiungere l’hashtag del Fantaamici. Per riscattare l’intero premio in punti bonus bisognerà poi ricevere un ticket da poter aggiungere nella propria app del gioco.

Il mondo di Amici sa funziona invece attraverso la risposta ad una domanda che viene posta giornalmente. Chi risponderà in modo giusto potrà ricevere dei punti extra. E’ semplice partecipare a questo gioco perché ci sarà l’apposita sezione all’interno dell’app.

Molto presto verrà anche svelato il regolamento del Tik Tok Creators.

FantaAmici: a breve tutte le regolamentazioni complete, intanto bisognerà studiare tutti i concorrenti

Queste sono dunque le primissime regole che sono state svelate sul FantaAmici. Molto presto arriveranno tutte le regolamentazioni e saranno svelati tutti i dettagli uno dopo l’altro. Nel mentre il FantaAmici ci suggerisce di iniziare a valutare con cura tutti i protagonisti di Amici 2022. Così da cominciare già a scegliere i cantanti, i ballerini e il professore da avere nella propria squadra. Mancano davvero pochissimi giorni per comporre il proprio team della prima edizione del FantaAmici!

