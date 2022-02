Delia furiosa con Alex Belli dopo le attenzioni per Soleil: inizia la guerra?

Come avrà fatto Delia Duran a mantenere la calma mentre il suo compagno/ex compagno/non marito, ieri in diretta davanti a 3 milioni di spettatori, consapevole di tutto quello che era successo nella casa del Grande Fratello VIP 6, abbracciava e baciava Soleil Sorge, come se fosse lei la sua fidanzata? Non è dato sapere. Ma una cosa è certa: dopo aver mantenuto un certo contegno, nel corso della diretta, durante la notte Delia Duran ha “sbroccato” e la cosa è anche parecchio naturale se pensate che il Belli, mentre la sua compagna/moglie/nonmoglie lo guardava, consegnava fiori d’amore a Soleil, la sua amica speciale, nella saga dell’amore libero.

Delia Duran furiosa contro il suo Alex Belli

Nel corso di questa nottata infuocata, dopo che Alex aveva spiegato a Delia i motivi per i quali è rientrato nella casa del Grande Fratello VIP 6, la Duran ha regalato altri momenti imperdibili di questa edizione surreale del GF VIP 6. Osservando gli atteggiamenti che Alex ha con Soleil ha commentato:

Non toccarla e dì la verità! Questa roba mi dà fastidio. Non fare così perché questa roba non mi piace. Dì la verità, perché lei ha confermato. Confermalo adesso. Abbi le p***e di dire ‘Sole io ti amo e sono innamorato di te’. Sono due cose diverse. Non me l’avevi detto.

Come potrete vedere dai tanti video che circolano in rete, Delia non ha neppure gradito un altro gesto fatto dal Belli. L’attore infatti, dopo averle donato una rosa rossa simbolo di amore, si è poi avvicinato a Soleil Sorge e con fare sognante, le ha consegnato un girasole giallo, forse simbolo della loro amicizia artistica?

Per il momento, siamo solo alle scenate di gelosia e alle richieste pacate ma che cosa succederà nei prossimi giorni nella casa del Grande Fratello VIP 6? Cosa prevede la trama del Bellifull? Purtroppo non possiamo darvi nuove anticipazioni, al momento il copione è davvero top secret!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".