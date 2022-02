Alex Belli va a piangere nel letto di Soleil: “Mi sento vuoto”

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello VIP 6, che questa settimana ci aspetta con un doppio appuntamento su Canale 5 al giovedì sera, c’è un altro colpo di scena nella casa di Cinecittà. Pochi minuti fa infatti, Alex Belli ha avuto una sorta di crollo emotivo ( o forse ha solo studiato bene una nuova parte da interpretare). L’attore è andato nella stanza di Soleil Sorge, mentre lei stava ancora dormendo, e si è confidato con lei in lacrime. Se ieri sera era stata la Sorge, a sciogliersi in lacrime davanti ad Alex Belli, sottolineando il fatto che lui si fosse allontanato e non fosse più lo stesso, oggi è toccato invece all’attore piangere tra le braccia della sua amica.

Ovviamente, nel giro di pochi minuti, il video di questo momento è diventato virale e ci si chiede: come reagirà Delia di fronte a queste immagini che sicuramente le saranno mostrate questa sera? In attesa della sua reazione, cerchiamo di capire perchè Alex ha avuto questo crollo.

Le lacrime di Alex Belli tra le braccia di Soleil Sorge

“Mi sento vuoto”, ha commentato l’attore tra le lacrime dopo aver raggiunto Soleil Sorge nella sta stanza, sotto le coperte. “Qui dentro siete protetti ma io fuori sono da solo” ha aggiunto mentre la Sorge cercava di consolarlo, dicendogli che può sempre fare affidamento su di lei. “Ci sono io” ha commentato la ragazza.

Alex e Solei si sono poi scambiati abbracci artistici fondati sulla loro amicizia alchemica…Mentre Delia era a pochi passi dal suo compagno. Non sarebbe stato più normale andare a sfogarsi con quella che definisci essere l’unica donna della tua vita, il tuo futuro? In questo caso non ci sarebbe stata nessuna clip interessante…Appuntamento quindi a stasera per la puntata del GF VIP 6 in diretta il 17 febbraio 2022.

