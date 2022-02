Dopo le lacrime Alex e Soleil si mandano a quel paese: è per sempre?

Che giornata intensa per i vipponi quella di oggi. Forse si sente l’ansia per la diretta o forse qualcuno avrà fatto notare che questa sera serve una puntata bomba per provare a non soccombere contro la concorrenza di Rai 1. Sta di fatto che mai c’erano state tante dinamiche tutte in un giorno nella casa del Grande Fratello VIP 6…Alex Belli e Soleil Sorge in particolare, sono stati protagonisti di un faccia a faccia niente male. La mattina non era iniziata nel migliore dei modi a causa della reazione di Delia Duran che, non aveva preso bene il fatto che il Belli avesse portato il caffè alla Sorge. Alex quindi si è abbastanza innervosito dopo la discussione, Soleil non ha apprezzato la sua reazione e ne è nato uno scontro…Questo anche perchè la Sorge ha dalla sua il fatto che la mattina il Belli era andato a piangere da lei…Delia non lo sa e Soleil ha anche fatto notare questo aspetto nella discussione con l’attore…

E’ scontro tra Alex Belli e Soleil Sorge: il faccia a faccia finisce male

Dopo la sceneggiata di Delia, Soleil ha fatto notare al Belli che se vuole pensare alla storia con la Duran, deve smettere di cercarla. Alex quindi ha commentato: “Sto dedicando del tempo alla persona che amo. Va bene, io la mia direzione ce l’ho. Non devo venirti a svegliare la mattina? Va bene, va bene… allora non ci parliamo più”.

Soleil tiene testa e risponde: “Giusto, continua così… continua a farlo ma solo in quel modo lì e dritto. Non puoi essere te stesso in tutti gli altri sensi. Quindi sappi questo e prendi la tua direzione dritta. La tua direzione ce l’hai? Allora non venirmi a svegliare e parlarmi perché questo crea problemi e di conseguenza non chiedere di moderarmi o regolarmi per nessuno dei due o fare qualcosa… cazz* vostri.“

Alex ha ribadito che le ha chiesto di rendersi conto che quando si discute, ha comunque di fronte la donna a cui tiene. Ed è per questo che non può tollerare battute fuori luogo, e che si metterà in quel caso dalla parte di Delia. Per la Sorge questo atteggiamento è l’ennesima dimostrazione che la loro, è una sceneggiata: “Volete vivere una vita da set? Buona vita!“. Il Belli non ha reagito benissimo e ha risposto: “Vai a ‘fancul* tu e la vita da set.” La Sorge, che non può sicuramente lasciare l’ultima parola agli altri ha commentato: “Ma sì… tanto mi mandano a fancul* un giorno sì e uno no.” Tarallucci e vino per tutti anche oggi?

