Alex Belli confessa a Delia cosa ha detto a Soleil: “Hai fatto un disastro, cecchini contro di me”

Dopo la diretta del Grande Fratello VIP 6 di ieri, Alex Belli e Delia Duran hanno avuto un faccia a faccia. L’attore ha provato a spiegare alla modella, il motivo per il quale ieri ha deciso di sfogarsi con Soleil, andando a piangere tra le sue braccia, dopo aver avuto un vero e proprio crollo emotivo.

“Io fuori di qui ho subito di tutto. Dalle tue parole e gli attacchi di Nathaly è successo di tutto. Avevo tutti contro, avevo il mondo contro. Tu non ti sei accorta, però mi hai dipinto in una brutta maniera” ha detto Alex Belli che ha cercato di far capire a sua moglie/non moglie, che il mondo fuori è fatto di persone brutte e cattive, pronte a impallinarti, metaforicamente parlando.

Il Belli ha continuato: “ Io ho dovuto mandare Stella in tv. Non volevo raccontartelo. Per tutti i cecchini che mi hanno preso di mira ho schierato Stella a difendermi. “

Alex Belli accusa Delia Duran: hai fatto un disastro

Dopo la diretta, l’attore ha provato in tutti i modi a spiegare a Delia perchè ha avuto un crollo e ha deciso di parlare con Sole e non con lei. Le ha detto: “Te non ti rendi conto del disastro che hai fatto quando sei entrata dentro. Hai smontato quello che noi siamo e tutto, tutto, tutto! Hai detto che non mi lasciavi soltanto perché avevi tutte le tue cose a casa mia, ti rendi conto?! Eppure anche tu ci sei stata fuori e sai bene cosa succede. “

E ancora: “Certe frasi che uno dice qui dentro hanno un peso. Hanno pesato le mie e così è successo con le tue. Però davvero non puoi immaginare cosa ho sopportato in questo mese e mezzo”.

Il man ha spiegato alla sua bella che non vede l’ora che tutto questo finisca e che insieme possano andare in vacanza a godersi il loro amore. E ha continuato: “Ho pianto perché sono crollato. Mi hai descritto come un mostro e non lo capisci. Mi lanciavi colpi, colpi, colpi e fuori aveva un peso tutto questo. ” Belli ha spiegato come invece Sole si sia dimostrata più comprensiva e ha detto: “Mentre Sole in quei momenti mi difendeva qui dentro e per questo stamani ho pianto con lei. Però anche io ho i miei cedimenti. Non sono un cavolo di robot! Pensi che sia facile sottrarsi a una macchina mediatica del genere? Quindi quando mi dai queste colpe stai attenta. Sono psicologicamente distrutto, sto implodendo.”