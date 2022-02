Nessuna punizione per Nathaly: Soleil Sorge non ci sta, delusa dal GF VIP 6

Dopo la diretta del Grande Fratello VIP 6 di ieri, i concorrenti hanno fatto un po’ il punto della situazione. In particolare Sophie Codegoni e Soleil Sorge hanno parlato di quello che è successo ad Alessandro Basciano che ha subito un provvedimento disciplinare ed è stato mandato in nomination d’ufficio. Una decisione che per le due concorrenti, potrebbe anche essere giusta, se solo si fosse fatto qualcosa anche contro altri vipponi, che di certo non si sono comportanti molto bene. Soleil in particolare, visto che è stata travolta mesi fa da diverse polemiche, che l’hanno vista costretta anche a scusarsi in diretta, ha fatto notare che ieri, come si è visto anche nelle clip mandate in onda, la Caldonazzo è stata molto aggressiva verbalmente contro Jessica. Nulla però è stato detto sulle frasi usate dall’attrice. Eppure la Caldonazzo ha usato la stessa identica frase, in una accezione ancora più diretta e forte contro Jessica. Soleil ai tempi disse: “state urlando come le scimmiette” e scoppiò il caso razzismo, con Ainett scandalizzata dalle frasi così aggressive e Lulù in preda ai suoi isterismi. Ieri la Caldonazzo ha detto in modo ancora più diretto a Jessica la stessa cosa, eppure non se n’è minimamente parlato.

La delusione di Soleil Sorge

La Sorge parlando con Sophie ha fatto notare che a quanto pare, nella casa, non tutti vengono trattati allo stesso modo e ha spiegato: “Sentire certe parole dette da Nathaly, non è stato fatto niente neanche quando ha detto a Jessica ‘urli come una scimmia’. Ti ricordi quando l’ho fatto io allo stesso modo è stato chiarito e spiegato e in quel caso non era palesemente riferito al modo perché erano in più persone ed era riferito alla situazione, ed è stato fatto un caso pesantissimo dove io mi sono sentita morire dentro perché io lotto contro la diversità. “

Non solo, la Sorge continua a far notare che di lei si racconti solo quello che si vede in casa, sempre le stesse dinamiche, mentre degli altri si dà spazio anche a storie diverse: “Mi chiedo perché di altre persone vengano raccontate le cose private e di me niente. “ In questo caso però forse dimentica che ha visto il suo cane, incontrato sua madre, ricevuto la lettera di suo padre, incontrato la Mello sua migliore amica. Ecco forse qualcosina si è detta…

Tornando alla questione provvedimenti, ha aggiunto: “Caso di Stato quando l’ho detto io, oggi lei lo dice così e non viene detta neanche una parola. Mi auguro e penso che sia stato con le stesse identiche intenzioni nel senso dell’urlare. A me avete montato un caso. Perchè a me è stato dato un peso e a quest’altra no? Anche quando io disse a Gianmaria la cosa degli scarafaggi è stato fatto un caso e qua no. Non sono d’accordo.“

Sophie ha detto di pensarla nello stesso identico modo di Soleil e ha sentenziato: “Sì, ogni persona ha un suo peso….”