Veronica Satti lancia pesantissime accuse contro Basciano parlando di violenza e botte, sua sorella pronta a querelare

Sta succedendo davvero di tutto dopo l’ultima puntata del Grande Fratello VIP 6 andata in onda. Nelle ultime ore in particolare, la sorella di Alessandro Basciano è intervenuta nuovamente sui social per spiegare che prenderà presto dei provvedimenti contro chi continua a dire cose non vere sul conto dell’imprenditore. La sorella di Basciano non ha fatto precisi riferimenti ma, visto quello che Veronica Satti ha detto nelle ultime ore sul conto del vip del GF VIP 6, viene proprio da pensare che si riferisca a lei.

Ma che cosa è successo? Dopo il provvedimento disciplinare arrivato per il Basciano, Veronica Satti ha deciso di raccontare quello che lei sa; e ha fatto delle pesantissime accuse all’ex corteggiatore di Uomini e Donne parlando di violenza e botte.

Nel dettaglio, la Satti ha dichiarato: “Chi lo conosce qua a Genova, la sua città, dove si fa chiamare ‘il principe di Marassi’, sa quanto è violento e che da ragazzo pestava di botte la sua fidanzata. Mi potrà anche querelare, ma tutti, tutti, tutti lo conoscono.“

Le accuse di Veronica Satti contro Alessandro Basciano

Veronica ha spiegato di essere consapevole del fatto che queste siano accuse molto gravi ma che non può fare a meno di parlarne visto che è la verità. La figlia di Bobby Solo ha aggiunto: “Gente così dovrebbe fare un bel percorso invece di stare al GF ad abusare verbalmente delle persone e minacciarle. Ti conosco Alessandro o meglio, ti conosciamo qui. Ora sono veramente stanca di sapere che c’è questa roba in tv, basta“.

La sorella di Basciano pronta a querelare

Dopo le parole sui social della Satti, è arrivata anche una storia della sorella di Basciano, che sembrava riferirsi proprio a lei.

Le sue parole: “Domani partirà una bella denuncia contro una persona che ha fatto anche televisione, ma non è nessuno. Mi ha pure bloccata che nemmeno mi conosce. Si è permessa di mettere un post dicendo cose gravissime su mio fratello. Siccome tutti ti conoscono che purtroppo hai grossi problemi, hai una malattia mentale. Quindi domani ne parleremo in altre sedi e buona giornata.”