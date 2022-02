Miriana Trevisan su Soleil/Alex/Delia: “Nessuna vittima in questo siparietto, se non reggi l’alcol non lo bevi”

Nella casa del Grande Fratello VIP 6, molti dei concorrenti in queste ore, hanno parlato tra loro di quanto accaduto nella notte tra Soleil, Alex Belli e Delia Duran. Mentre i due “coniugi” si sono parecchio isolati, facendo in parte finta che nulla fosse accaduto, gli altri vipponi, hanno commentato tra loro i fatti. Nella stanza arancione, Miriana Trevisan ha espresso il suo parere, parlando con Sophie e con Alessandro Basciano, spiegando loro perchè non crede, a differenza di quanto si dice in casa, che la Sorge sia una vittima in tutta questa storia. La Trevisan lo ha sempre detto e ne è ancora convinta, anche dopo quello che è successo questa notte nella casa del Grande Fratello VIP.

“Ma perché si lascia baciare e abbracciare sensualmente. Ma cosa stiamo dicendo ragazzi?! Dai ci rendiamo conto? Tu non ti fai baciare e limonare da una se non ti va. Io non vedo nessuna vittima in questo siparietto” ha detto la Trevisan parlando con i suoi amici.

La posizione di Miriana Trevisan: nel triangolo Sole-Delia-Alex non ci sono vittime

Miriana ha ascoltato le varie posizioni, venendo anche a sapere che in qualche modo Soleil ha dato la colpa di tutto quello che è accaduto all’alcol. La Trevisan però non accetta questa giustificazione e spiega: “Non c’è nessuna vittima qua, mi dispiace. Stiamo andando oltre e non ci sono vittime. Non ti fai limonare così, non esiste dai. Non è più un gioco goliardico. Questo non è nemmeno un gioco, ma sono scene da surreality. “

E ancora: “Dare la scusa all’alcol anche basta. Perché allora tu fai tutto quanto e poi dici che è perché hai bevuto. Prima il bacio hollywoodiano e poi si sono innamorati. A parte che è una roba brutta. Se tu sai che l’alcol t procura queste cose non lo fai e non bevi. Oppure potrebbe non andare oltre un certo limite e mettere un freno”.

Nonostante questa precisa presa di posizione, questa notte Miriana si è dimostrata molto preoccupata per Soleil tanto da passare del tempo insieme a lei e a Jessica durante un momento di sconforto della Sorge.