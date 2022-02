Nessun confronto tra Belli e Soleil, Alex decide di chiudere: “Fuori neppure un rapporto di amicizia”

Ore difficili quelle che i concorrenti del Grande Fratello VIP 6 hanno trascorso nella casa domenica. Una giornata in cui davvero, la tensione si tagliava con il coltello, dopo quello che era accaduto nel corso della festa Wild tra Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli. La coppia si è in qualche modo isolata in un primo momento, per meditare su quanto accaduto e poi nel corso della giornata, sia Alex che Delia hanno fatto finta che nulla fosse accaduto, provando a fare altro, nonostante le domande di alcuni concorrenti rimasti particolarmente colpiti da quanto accaduto. Soleil invece ha deciso di stare nella sua stanza tutto il giorno e solo ieri, dopo le 22 ha fatto capolino nel salotto. Prima di mezzanotte poi c’è stato il primo incontro/scontro tra lei e Alex Belli che non hanno chiarito in nessun modo quello che era successo la notte prima. Ieri Alex, stava suonando la chitarra insieme agli altri, si cantava come se nulla fosse accaduto, una cosa che Soleil non ha apprezzato e ha chiesto a tutti di spostarsi altrove, visto che aveva mal di testa. Un pretesto per discutere con il Belli anche se tra i due non c’è stato nessun chiarimento reale sui fatti della notte precedente. “Saresti dovuto venire da me a chiedermi scusa, ora lasciami in pace e vai in pace” ha detto Soleil ad Alex, mentre il Belli spiegava che aveva preferito lasciarle il suo spazio e darle tempo.

Se è vero quindi che non c’è stato nessun chiarimento tra i due, è anche vero che Alex Belli, parlando con Delia si è espresso invece senza mezzi termini e ha spiegato che il suo rapporto con la Sorge si chiude qui: nessuna amicizia neppure fuori dalla casa.

La decisione di Alex Belli sul rapporto con Soleil: ultime news dalla casa del GF VIP 6

Parlando con la sua compagna, l’attore ha dichiarato: “Io e Soleil siamo autodistruttivi insieme, non può funzionare. Lo abbiamo capito quando la storia qui dentro ha preso piede, quindi ora ho le idee chiare su di noi. Fuori questo programma non c’è futuro, nemmeno per un’amicizia. Con te ho una sinergia infallibile, ci capiamo, siano connessi, come ti dico sempre. Per questo voglio continuare a fare progetti, a curare la nostra famiglia, a costruire qualcosa di solido con un figlio tutto nostro.”

La Duran dal canto suo continua però ad avere dei dubbi, soprattutto dopo le immagini che ha visto nel corso della puntata di giovedì sera . Alex ha cercato di rassicurarla e le ha detto: “E tu credi a lei, che la conosci da qualche settimana, o a tuo marito, che ti ha amata e voluta sempre e nonostante tutto? Soleil è brava a spostare il focus, accende i riflettori dove le fa comodo.” Il Belli ha ribadito che quando finirà questo gioco, tra lui e Soleil non ci sarà nessun genere di rapporto perchè la cosa, realmente, non può funzionare.