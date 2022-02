Jessica delusa dopo la piazzata di Lulù: “Barù non dormirà mai più con me”

Ritrovandosi nella zona trucco insieme a Miriana e a Manila, Jessica poche ore fa ha raccontato alle due amiche quello che è successo stanotte. Barù era andato a dormire insieme a lei ma quando Lulù è arrivata nella stanza e lo ha visto sdraiato a letto con sua sorella ha iniziato a fare le solite piazzate. Una sceneggiata durante la quale ha detto di tutto. “E’ arrivata, ha visto che stava dormendo e ha iniziato con la cosa dei suoi riti, poi mi ha detto delle cose, mi ha detto che sono una sfigata” ha spiegato Jessica a Manila, che non aveva capito molto di quanto era accaduto questa notte tra le due sorelle.

Poi Jessica ha continuato il suo racconto, spiegando di esserci rimasta molto male anche perchè visto che Barù si era deciso per una volta di stare con lei, anche se “come una salma” in quel letto, non era il caso di sbraitare in quel modo.

Qui il resoconto di quanto accaduto nella notte

La delusione di Jessica dopo la scenata di Lulù

Jessica ha raccontato: “Lulù ha fatto una figura di merd* e l’ha mandato via. Lasciamo perdere, mi sono messa pure a piangere. Barù si era addormentato poi lei è tornata e come fa sempre… mi ha detto quello che pensava e lei doveva dormire nel suo letto per i suoi riti e di qua e di là… insulti a raffica dicendomi che sono una sfig*ta. Poi lei ha iniziato a dire vabbe andate in un altro letto ma era chiaro che lui non ci voleva venire in un altro letto”.

Miriana commenta dicendo che Barù forse aveva fatto un primo passo…E Jessica segue: “Non verrà più, è a disagio adesso. Ti dico solo che io mi sono messa a piangere perché mi sono vergognata della situazione. Lui ha sentito tutto secondo me perché ad un certo punto si è alzato ed è andato via. Ma poi gli inulti che lei mi ha tirato”

Miriana ha poi avuto modo di parlare con Barù il quale ha confermato di aver sentito molte delle cose che sono state dette dalla principessa Selassiè a sua sorella e di esserci rimasto male per quello che ha sentito.