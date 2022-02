Aida Yespica e Delia Duran sono state insieme? La modella smentisce

Ospite in collegamento a Casa Chi Aida Yespica è stata chiamata anche per dire la sua opinione sul bacio tra Soleil Sorge e Delia Duran nella casa del GF Vip. Secondo lei per Delia era vera attrazione, per Soleil è stato un gioco: “Poi si vedrà fuori cosa succede con questo triangolo”. Ma Aida Yespica è stata tirata dentro il reality anche in questa edizione, il riferimento la modella lo intuisce subito. “Essere tirata dentro un argomento del genere, discuterne non è proprio nel mio campo, penso che sia stato chiarito che è stato anche un malinteso, Delia la conosco, siamo amiche, è una bella persona, stupenda, ha un carattere piccante, molto caliente. Quello che lei ha detto però non è vero, non è mai stato così”.

Aida Yespica: “Quello che ha detto Delia lo nego”

“Quello che lei ha detto io lo nego, le voglio bene, siamo uscite tante altre volte, organizziamo cene nel nostro Paese ma sempre a distanza, lasciamo lì perché per me in queste cose non ci entro in mezzo” l’italiano non è perfetto ma il significato è chiarissimo.

Quindi non è vero niente, ha frainteso il pubblico del Grande Fratello Vip o Delia Duran ha detto una bugia, magari la bugia l’ha detta la Yespica, chissà.

A Casa Chi l’argomento diventa poi Alex Belli, a lei non piace, non è il suo ideale di uomo ma ammette che magari all’interno della casa si ha bisogno di avere accanto una persona. “Alex è una persona molto simpatica ma lui non è il mio tipo, il mio genere”.

Alla domanda se a lei potrebbe piacere invece Gianmaria ride. “E’ una edizione dove ci sono state delle donne che sono state protagoniste, tante donne e ho apprezzato tanto Manila che ha fatto un percorso stupendo, è una persona vera, sincera, si vede che è una persona molto sensibile e mi dispiace l’accanimento nei suoi confronti”. E’ lei la sua preferita, per Aida l’ex Miss Italia dovrebbe vincere questa edizione.