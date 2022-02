Nathaly Caldonazzo sarà squalificata? I vipponi temono il peggio: “Mai sentita una frase simile”

La puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda questa sera potrebbe regalare clamorose sorprese al pubblico, soprattutto a chi durante la settimana non segue le avventure dei vipponi e non sa quello che succede in casa. Nelle ultime ore è scoppiato il Caldonazzo Gate. E’ assodato che Nathaly abbia detto delle cose gravissime. Lei stessa lo ha ammesso tanto da sperare che quello che ha detto non venga mai mostrato in tv. Il fatto è che a parte Alessandro Basciano, che era presente e che ha poi riportato tutto, quasi nessuno ha sentito quello che Nathaly ha detto. Basciano da ieri, racconta ai concorrenti quanto accaduto poi però dice anche che gli spiacerebbe se la Caldonazzo fosse squalificata; nel frattempo tutti parlato di queste frasi e nessuno sa che cosa realmente è stato detto. Quello che sappiamo è che si tratta di qualcosa di grave che potrebbe offendere la famiglia delle principesse Selassiè. Come Nathaly sia arrivata allo “sbrocco” non lo sappiamo. Forse questa sera si vedranno i momenti che hanno portato a quello che è successo…

I vipponi si aspettano la squalifica di Nathaly Caldonazzo: succederà?

“Ragazzi è uscita la sua sparata quando c’ero io. Io un po’ le voglio bene e spero che non esca la frase. Mi auguro davvero per lei che questa frase non esca perché è da squalifica“ ha detto Alessandro Basciano che è però lo stesso che ha raccontato le cose a tutti gli altri vipponi. La Sorge ha replicato in maniera molto forte: “Io non ho mai sentito una frase così brutta in tutta la mia vita“. Che siano state dette cose gravi, lo ha spiegato la Caldonazzo stessa, per cui adesso bisognerà solo capire una cosa: sarà squalificata? A differenza di quanto accaduto con Alda d’Eusanio, tanto per fare un esempio, il GF VIP era stato costretto a prendere provvedimenti immediati in quanto, il video con le sue parole su Laura Pausini, aveva fatto il giro del web. Questa volta invece non esistono immagini per cui al momento, almeno al pubblico, risulta difficile giudicare.

I concorrenti in casa però non hanno dubbi: Nathaly sarà squalificata perchè le cose che ha detto, sono davvero troppo gravi.