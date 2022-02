Sophie Codegoni resterà senza vestiti perchè non paga lo stylist? Lo spiffero

Sophie Codegoni è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip 6. Nelle ultime ore si sono scatenate molte polemiche sull’ex volto noto di Uomini e Donne. Questa volta il rapporto con Alessandro Basciano nella casa non c’entra nulla. Secondo le indiscrezioni, la Codegoni non avrebbe rispettato i patti con lo stylist e per questo motivo potrebbe rimanere addirittura senza vestiti al reality show di Canale 5. Sophie ha sempre indossato degli abiti pazzeschi ( e anche costosissimi) e i suoi look sono stati tra i più apprezzati da parte del pubblico ma ora le cose potrebbero essersi messe davvero male per la gieffina.

Sophie Codegoni non paga lo stylist che è il migliore amico di Giulia Salemi: esplode la polemica al Grande Fratello Vip 6

Come molti di voi sicuramente già sapranno, tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 di solito si affidano sempre a qualcuno di fiducia per i look da indossare nella casa e da avere man mano per le varie puntate. Di solito si tratta dell’agente ma in questo caso abbiamo un vero stylist che altro non è che Matteo Evandro, un grandissimo amico di Giulia Salemi che già abbiamo conosciuto in altre occasioni legate al reality show condotto da Alfonso Signorini. Si dice che Evandro sarebbe veramente molto arrabbiato con Sophie Codegoni e il motivo sarebbe direttamente legato al fatto che la bella bionda non lo paghi nonostante gli accordi. L’indiscrezione è arrivata tramite il settimanale Chi che ha lanciato il gossip. “Matteo Evandro è furioso con la gieffina. Dopo averle mandato i vestiti per mesi, e averla seguita anche prima dell’ingresso, non ha ricevuto un euro rispetto a quanto pattuito. Così ha deciso di interrompere la collaborazione” si legge infatti.

Grande Fratello Vip 6, Sophie Codegoni senza vestiti per le puntate? Possibile dopo l’addio di Matteo Evandro

Questo vale insomma a dire che se così fosse, il famoso stylist non consegnerebbe più i vestiti a Sophie e non si preoccuperebbe nemmeno di scegliere dei completi o altro. Evandro si sarebbe tirato totalmente indietro. Ora la vippona sarebbe senza vestiti per le puntate. Lo stylist continuerà a lavorare per il GF quest’anno visto che cura anche gli outfit di Soleil Sorge. Ma Sophie Codegoni dovrà trovare qualcun altro che possa aiutarla, pur sempre con buon gusto.