Prima di lasciare il GF VIP6 Katia offende Jessica: “Sei senza dignità”. Barù tace

Che brutti momenti ieri sera nella casa del Grande Fratello VIP 6. Una puntata piena di recriminazioni, offese, accuse. Un tempo in quella casa nascevano amicizie sinceri, amori destinati a durare per lungo tempo e far sbocciare nuovi fiori, come per Ascanio e Katia, come per Clizia e Paolo. Tutto un lontano ricordo, visto che questa sesta edizione è davvero una delle più brutte di sempre, una di quelle che sarà ricordata come l’edizione della tolleranza quando tutti i concorrenti, o quasi tutti, avrebbero meritato tante di quelle tirate di orecchie ( e qualcuno anche delle pesanti squalifiche) da far perdere la voce a Signorini. Ma considerando che il primo cartellino rosso, dovrebbe arrivare per lui, non ci meravigliamo davvero più di nulla. Tornando alla puntata del Grande Fratello VIP 6 di ieri, Katia Ricciarelli è uscita, salvata dal 24% di persone ( numeri parecchio bizzarri visto che nell’ultima nomination si era beccata solo il 3%). Ma tant’è. Prima di andare via ha regalato il suo show, ben sapendo che non avrebbe rischiato di chiudere con una squalifica, per cui ha dato il meglio di se.

In particolare contro Jessica ha realmente usato delle parole poco carine in modo del tutto gratuito perchè la Selassiè, a differenza di sua sorella, realmente non era stata in nessun modo aggressiva. E infatti, le accuse di Katia a Jessica, riguardando il suo modo di fare con Barù. Ne ha avute anche per lei, mentre il nobil cavaliere ascoltava il silenzio e non ha speso una mezza parola per Jessica. Altrettanto imbarazzante anche questo.

La pessima uscita di Katia Ricciarelli contro Jessica Selassiè

La Ricciarelli ne ha avute per tutti, contro la principessa ha detto: “E tu Jessica finiscila, che abbiamo capito tutti il percorso tuo. Voglio andare via perché ne ho abbastanza di loro. Siete riuscite a fare quello che avete voluto e rovinare tutto. E poi tu chi sei Jessica? Chi sei? Chi sei, che non ha neanche la dignità di non andare così dietro a d un uomo. Lo sai questo? Non hai la dignità Jessica. Porello Barù, meglio che cambia aria“. Insinuazioni anche dietro alla frasi sul percorso, che però nessuno ha colto a quanto pare.

La Selassié ha cercato di mantenere la calma: “Non risparmi mai parole poco carine per tutti quanti. Io non ti ho mai insultato. E non ti devi assolutamente permettere di parlare di dignità e di queste cose non sono cose che ti riguardano. In questi mesi elle cose sbagliate e pesanti le hai dette. E ricorda che si può imparare sia dai più grandi sia dai più piccoli. Eh no, non ti sto insultando. Ti sto dicendo che hai sbagliato ed è palese. Riconosci che stai sbagliando.”