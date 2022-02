Noemi ha diffidato Barù: la reazione

Se in questa sesta edizione del Grande Fratello VIP non ci sono state clamorose decisioni prese dalla produzione, con provvedimenti molto blandi per i concorrenti, da fuori invece, sono arrivate delle diffide. In queste ore è stato Barù a lasciarsi scappare di esser stato diffidato da Noemi, anche se non ha fatto il suo nome. Non tutti forse sanno che poco dopo Sanremo, quando nella casa del Grande Fratello VIP 6 per la prima volta sono state mandate in onda le canzoni del Festival, Barù si è lasciato andare ad alcuni commenti e una battutaccia sulla cantante, davvero imbarazzante. Argomento ovviamente non trattato in diretta, anche se Noemi aveva detto la sua sui social. Se ne è tornato a parlare però nelle ultime ore dopo che Barù, mentre era intento a preparare la grigliata con Jessica, le ha rivelato di questa diffida.

Qui la reazione di Noemi alle parole di Barù

Barù rivela di esser stato diffidato da Noemi a Jessica

Con il sorriso e non mostrandosi per nulla preoccupato da quanto accaduto, Barù ha rivelato a Jessica di esser stato appunto diffidato e ha commentato con queste parole: “Sono stato diffidato da una certa signorina che canta ma non posso dire il nome… Ma se mi sveglio con quella musica lì che C devo dire? Mi sveglio con quella musica lì che caxxo devo dire.” Jessica sembra aver capito di cosa stesse parlando Barù e non ha fatto molte altre domande per approfondire, anche perchè se hai ricevuto una diffida, non puoi parlare di quella persona…Entrambi tra l’altro, non sembrano affatto aver compreso il pessimo gusto della battuta fatta e se la ridono di gusto ricordando quanto detto da Barù che in qualche modo, tra l’altro, ha anche ribadito il concetto. Momento imbarazzante che dimostra come spesso ci si scusi senza pensare di aver sbagliato, o ci si indigni per cose che dicono e fanno altri, senza rendersi conto delle gravità delle proprie azioni. E’ la famosa pagliuzza cercata nell’occhio dell’altro mentre non si vede la trave che c’è nel proprio…