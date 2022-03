Il GF VIP scagiona Nathaly per le frasi compromettenti ma il pubblico no: lei si scaglia contro Basciano

Nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda il 28 febbraio 2022, si è parlato per l’ennesima volta, delle famose frasi che Nathaly Caldonazzo avrebbe detto, frasi compromettenti che avrebbero potuto portare anche alla squalifica. Quando questa storia delle “frasi” è iniziata, fuori dal GF VIP si è parlato di qualsiasi cosa: si è detto che la Caldonazzo aveva offeso la famiglia Selassiè, che aveva parlato male del padre delle principesse. Frasi oscene, frasi gravissime. Alla fine invece, stando a quanto detto da Signorini, non ci sarebbe nulla di grave, se non una frase poco carina, con una possibile offesa razziale che la Caldonazzo ha fatto rivolta su ste stessa e non coinvolgendo altre persone. Mentre la frase “sono protette dagli zingari” a detta di Signorini, non è mai stata pronunciata. Non ci sarebbero tracce di tutto quello che Basciano ha invece confermato. Alessandro ha continuato quindi a ribadire di aver sentito determinate cose e tra lui e Nathaly è scoppiata una vera e propria guerra.

La reazione di Nathaly Caldonazzo dopo le accuse di Basciano

In attesa del verdetto del pubblico, che poi ha scelto di non salvare Nathaly, la Caldonazzo si è infuriata: “Vi ho tolto il saluto? Certo, dopo le calunnie che ho ricevuto. Stai zitto! Io non ho mai detto che sono zingare e protette. Tu ti devi vergognare davvero Alessandro. Stai zitto e continua a nasconderti il tacchino per il tuo fisichetto. Io rubo i finocchi? Ho giurato su mia figlia che non l’ho fatto. E tu stai buono con la voce che sei troppo violento con le donne. Stai seduto e non ti rivolgere più così a me. Stai calmo e seduto al tuo posto. Sei un poverino. Il fatto che lui dica che ho detto che sono zingare protette è una calunnia bella e buona.“

La discussione è andata avanti per diversi minuti visto che Basciano ha continuato a ribadire che non avrebbe avuto nessun motivo per inventarsi una frase di quel genere: “Giuro su mia figlia che non l’ho mai detto. Sei tu che giuri le cose a caso su tuo figlio. Io non posso più sopportare queste falsità. Questo ragazzo sa soltanto urlare. Non si possono prendere provvedimenti per un concorrente che continua a dire il falso? Non credo si possa accettare uno che dice infamità del genere sul mio conto. Forse dovrebbe essere cacciata una persona così. Pensasse a lui, tutte le volte che si toglie il microfono per sparlare. Ridicolo, come quando urli alla donna tua e non ti regoli.” Attendiamo giovedì un faccia a faccia tra i due in studio?