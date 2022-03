Lulù delusa da Jessica attacca: “Vuole allontanarsi da me, non mi vuole più bene”

Serata da dimenticare quella di ieri per Lulù Selassiè che, dopo aver litigato con Barù, ha anche discusso con Jessica. Lucrezia ha ancora qualcosa da dire sull’atteggiamento che Jessica ha avuto negli ultimi giorni, non avendo affatto gradito quello che ha raccontato nella sua linea della vita. E ieri, ha approfittato di un momento un po’ difficile, per mettere in evidenza alcune cose che proprio non ha mandato giù.

“Lei adesso si sta comportando in un modo che lo ha detto anche ieri in confessionale quando parlavamo con Piera (la psicologa, ndr), che lei vuole allontanarsi da me perché pensa che tutta la vita l’ha dedicata a noi. Sai chi ha dedicato tutta la vita a noi? Mamma! Non tu, mi dispiace” queste le parole della principessa che ancora ripensa a quella famosa linea della vita che proprio non ha gradito.

Lulù poi ha continuato: “La mamma, è lei che si è fatto un cu*o così per i figli, non tu! Ed è sempre quello che ti ha detto mamma ogni volta: tu non sei la madre di Clarissa e Lucrezia, smettila di voler fare quella che vuole fare questo e quell’altro perché l’hai fatta sempre incazz*re!“.

Il duro sfogo di Lucrezia contro Jessica

Jessica ha invitato sua sorella a cambiare argomento, non riconoscendosi in queste parole ma Lulù è andata avanti e ha continuato: “Lei non mi vuole più bene, sai chi vuole bene a lei? Io, che quando avevo dei momenti da sola con Manuel la invitavo a stare con noi perché non mi fregava niente di stare quattro ore sola nel letto con Manu, non mi cambiava niente se stava con noi. Pensa te quanto ti voglio bene! […] Sei la prima a mettere il muso e te lo dice anche mamma, ma purtroppo è il tuo carattere e sbagli!“.

I vipponi, che hanno assistito alla scena, si sono schierati dalla parte di Jessica. Manila si è anche complimentata con lei per l’atteggiamento che riesce ad avere di fronte al modo di fare di sua sorella e l’ha definita una vera e propria santa. Jessica ha poi sbottato: “Non ce la faccio più… Possiamo arrivare già al 14 marzo? Mi tiro fuori perché proprio non ho voglia di commentare. Solo che mi dispiace perché sto in mezzo.“