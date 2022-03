Amici 21 SERALE: tre squadre anche per l’edizione 2022, la composizione

Ultima puntata domenica 6 marzo 2022 del pomeridiano di Amici 21 con l’attesa per l’assegnazione delle maglie. Nessuna clamorosa sorpresa, come rivelano le anticipazioni della registrazione di questa settimana: alla fine tutti i ragazzi e le ragazze di Amici 21 hanno infatti conquistato l’accesso al serale. Stando a quelli che sono i primi spoiler arrivati dai social, anche questa edizione del programma, che dovrebbe partire il 19 marzo 2022 in prima serata, vedrebbe la suddivisione a squadre della classe. In particolare, come era accaduto anche lo scorso anno, ci sarebbero tre squadre, capitanate dai coach, che si sfiderebbero nella fase serale del programma. Ma da chi sono capitanate queste squadre e come sono stati suddivisi gli allievi e le allieve di Amici 21? Lo scopriamo con le prime anticipazioni sul serale di Amici 21, eccole per voi.

Amici 21 verso il serale: le prime anticipazioni sulle squadre

La pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover ha riportato dei rumor sui possibili abbinamenti. Trattandosi di indiscrezioni, non possiamo dirvi con certezza che saranno queste la squadre. Dovremmo attendere ancora qualche giorno. Queste comunque sarebbero le squadre del Serale 2022:

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: LDA, Calma, Luigi, Gio Montana, Michele, Carola e Leonardo;

Veronica Peparini e Lorella Cuccarini: Sissi, Alex, Aisha, Dario, John Erik e Alice;

Raimondo Todaro e Anna Pettinelli: Christian, Nunzio, Serena, Crytical e Albe.

La suddivisione ci sembra abbastanza verosimile visto che Zerbi e la Celentano erano insieme anche lo scorso anno e da sempre vanno verso la stessa direzione, per intenti e per obiettivi. Immaginiamo che Carola, Michele, Luigi ed LDA saranno i “concorrenti” di punta, i sacrificabili ovviamente Calma, Gio Montana e Leonardo che probabilmente non avranno lunga vita nella fase serale del programma. Essendo tra l’altro in sette, potrebbe arrivare proprio per loro una delle prime eliminazioni.

La squadra più forte sulla carta, potrebbe essere quest’anno quella di Lorella e Veronica. A differenza delle altre infatti, tutti i componenti di queste due squadre sono prime scelte e non seconde linee. Staremo a vedere.

Oggettivamente meno forte delle altre, la squadra di Todaro e Pettinelli. Immaginate che cosa fosse successo se anche Christian se ne fosse andato…Una disfatta per Todaro che sarà costretto a puntare tutto su Serena, difficile che Nunzio possa brillare nella fase serale, soprattutto se continuerà con le sue risposte spocchiose. Utilissimo però ai fini narrativi e televisivi del programma, sembra proprio la reincarnazione di Todaro. Una squadra debolissima tra l’altro per il canto e a differenza di quello che pensano molti, il più forte non è dal nostro punto di vista Albe ma Crytical che ha davvero tantissimo da dire con le sue canzoni e speriamo, che possa mettersi in mostra più di quello che ha fatto di recente.