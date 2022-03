Amici 21 tutti gli allievi al serale ma chi vincerà?

Grande attesa per il Serale di Amici 21 che prenderà il via sabato 19 marzo, prendendo così il posto di C’è Posta per te. Gli allievi in gara sono stati tutti ammessi. Al momento quindi tutti i protagonisti dell’edizione 2022 del talent show di Maria De Filippi si stanno godendo il momento magico. Anche se non è escluso che nel corso delle varie puntate ci saranno delle doppie eliminazioni. Tra i fortunati ad accedere al Serale di Amici anche Gio Montana, il cui proseguimento nella scuola televisiva di talenti di Canale 5 non era poi così scontato. Una soddisfazione in più quindi per Rudy Zerbi, che ha preso con sé l’alunno dopo che Anna Pettinelli aveva deciso di non essere più la sua insegnante. Gio ha dato dimostrazione di aver eseguito alla lettere le indicazioni del suo nuovo maestro, che gli ha chiesto di impegnarsi al massimo per ottenere la maglia del Serale. Il giovane ha fatto di tutto per non scontentare Zerbi, ma soprattutto dimostrare il suo talento e valore all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Amici 21, chi sono i concorrenti del Serale 2022

Givoedì 3 marzo è stata registrata una nuova puntata di Amici 21. Grazie alle anticipazioni scopriamo insieme quelle che sono le ultime notizie riguardanti la scuola di talenti di Canale 5. In particolare quali sono i concorrenti che passano al Serale 2022. Le ultime notizie riportano che agli allievi che già avevano conquistato la maglia dorata si aggiungono tutti gli altri. Il primo ad aver raggiunto l’ambito obiettivo è stato Lda. Il suo nome nella vita reale è Luca D’Alessio ed è figlio del celebre cantante napoletano Gigi D’Alessio. Il secondo ad aver ricevuto l’accesso al Serale è stato Luigi Strangis. Poi è stata la volta di Cristian Stefanelli che, dopo alcune incertezze, ha deciso di rimanere nella scuola e proseguire quindi il suo percorso. Ricordiamo che prima di loro, a portare a casa la maglia del serale erano stati anche: Carola Puddu, Albe, Serena Carella, John Erik, Alex, Aisha, Dario e Michele. A questo primo gruppo di allievi si aggiungono: Calma, Gio, Crytical, Leonardo, Alice e Nunzio.

Chi vincerà Amici 21 secondo i bookmaker

Ad un passo dal Serale di Amici 21, le ultime notizie riportano che i bookmaker non si sono fatti trovare impreparati e hanno già reso note le quote del vincente del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Come ogni anno a catalizzare il favore del pubblico del programma sono maggiormente i cantanti. Non sempre però il favorito dei sondaggi è poi il vintitore. Lo scorso anno ad esempio la ballerina Giulia Stabile ha strappato la vittoria al suo fidanzato Sangiovanni. Quest’anno le quote dei bookmaker danno per vincente la cantante Sissi. A seguire Alex, Lda, Luigi e Dario. Quindi Michele, Aisha, Carola e Serena. Sui social invece sembra che tra i preferiti ci siano Lda e Christian. Ma anche Albe e Sissi. Molto dipenderà dal meccanismo, dalle sfide e dal televoto. E’ chiaro che se dovessimo immaginare un podio ideale, non potremmo che pensare a chi ha fatto un grande percorso nella scuola. Ad esempio Sissi, una cantante che ha fatto benissimo con i suoi inediti, che è risultata spesso prima in classifica ( tra l’altro è stata la prima ad accedere al serale con la sua maglia dorata). Un percorso perfetto anche dal punto di vista dell’impegno, come ha sempre fatto notare Lorella Cuccarini. Alti e bassi si, ha pensato spesso di non essere all’altezza ma alla fine potrebbe realmente arrivare a un passo dall’alzare la coppa! Grande merito anche ai ballerini: Carola che è nella scuola da settembre ma anche John Erik e Michele. Sono arrivati da pochissimo ma hanno lasciato il segno! Staremo a vedere perchè ci sono anche gli amatissimi Alex, Luigi ed LDA, sarà certamente una bella sfida.