Antonella Elia accusa Katia Ricciarelli e svela la sua preferita al GF Vip

In tanti difendono Katia Ricciarelli ma in tanti la accusano. Antonella Elia si schiera contro la cantante lirica che è da poco uscita dalla casa del GF Vip, crede che sia una donna che non ama le altre donne. E’ alla rivista Chi che Antonella Elia confida il suo pensiero. A lei che è stata gieffina, che è stata opinionista del reality show di Canale 5, non è piaciuto come Katia Ricciarelli si è comportata nei confronti di alcune donne della casa. Questa edizione del Grande Fratello Vip la Elia l’ha seguita da casa, sul divano, ma alla rivista Chi tira fuori l’opinionista che è in lei, forte anche delle sue esperienze nei vari reality show. Qualcuno ha paragonato la Ricciarelli a lei ma Antonella non è d’accordo.

Chi è la vippona preferita di Antonella Elia?

“Se Katia Ricciarelli è stata la Elia di quest’anno? No, non mi paragoni a lei, ne ha dette di tutti i colori in malo modo, ha detto cose tremende a Lulù, a Miriana, quella non è libertà, l’ho vista come una donna che non ama le donne… Come dicevano a me” ed è sempre su Chi che Antonella ha rivelato che era la sua preferita. Era… perché è già uscita dal gioco.

“A me piaceva Nathaly, perché dice quello che pensa senza filtri, non me l’aspettavo. A Pietro invece piace Soleil, dice che ha dato tantissimo al programma”. Anche a lei piaceva la Caldonazzo ma per il suo fidanzato dovrebbe vincere Soleil, come sempre non sono d’accordo ma è evidente che il GF Vip continuano a seguirlo.

Presto rivedremo Antonella Elia in tv, accanto a Barbara d’Urso ne La pupa e il secchione. Forse prima o poi la vedremo in abito da sposa felice di sposare il suo Pietro.