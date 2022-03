Soleil fuori dal GF VIP 6, Manila sconvolta: “Sono scioccata, questo programma è assurdo”

E alla fine Manila Nazzaro è giunta fino alla semifinale del Grande Fratello VIP 6, un risultato, che lei stessa ha ammesso, non si sarebbe mai aspettata. Ne ha parlato anche ieri sera, dopo la diretta del GF VIP, quando insieme agli altri concorrenti, ha commentato l’eliminazione di Soleil. La percezione che i concorrenti hanno di quello che il pubblico possa apprezzare o meno, è sempre diversa. Lo abbiamo visto in oltre 20 anni di programma. Ma non sembra che i vipponi poi se ne rendano conto. E quando hanno fatto ieri la nomination, come ha fatto notare Sonia, non è vero che ci fosse solo “un voto in positivo” ma anche della strategia. Non a caso, il nome di Soleil, quando c’è stato il rischio di uscire, è stato fatto.

Manila ha ribadito che il suo voto per Sole, era solo in positivo e ne ha parlato anche una volta finita la puntata, quando si è detta scioccata per l’eliminazione di Soleil che ha perso allo scontro finale con Davide Silvestri.

Manila scioccata per l’eliminazione di Soleil

Al termine della puntata del grande Fratello VIP 6 di ieri, Manila ha commentato: “Sono ancora scioccata per l’esito del televoto. Non riesco a immaginare di vivere questa casa senza di lei. Ero convinta che Sole ce la facesse. Questo programma è assurdo, io non avrei mai pensato che uscisse Soleil, per noi era un gigante. Tutti la vedevamo in finale, è stata un personaggio così grande qui dentro. Però è anche una speranza per noi più piccoli, che tutti possono ambire alla finalissima. Di sicuro però io non ci arriverò.”

Manila poi ha cercato di immaginare che cosa potrà succedere nella prossima puntata, la penultima ( pensando di non avere possibilità di arrivare in finale). E ha commentato: “Io sarò la prima ad uscire. Sì esco sicuramente, contro di me c’è Barù con dinamiche troppo forti che non posso combattere e competere.”

E ancora: ” Sono così piccola, Barù ha tutti questi Jerù fan della coppia che lo sostengono. Quindi io esco subito ad inizio puntata. Poi però usciranno altre due persone, il primo dopo di me ad uscirà credo che sarà Giucas. Ragazzi siamo 8 e dovranno arrivare in 5, quindi giovedì ne eliminano 3. In finale secondo me ci saranno Lulù, Jessica, Delia, Davide e Barù.”