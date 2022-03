Barù si scusa con Jessica e lei lo perdona: “Purtroppo ti voglio bene”

“Non avrei mai pensato che Barù potesse parlare male di me” sono state alcune delle frasi dette da Jessica in confessionale, dopo la diretta del Grande Fratello VIP 6 di ieri. Per tutta la notte la principessa Selassiè ha ripensato a quelle che sono state le parole di Alex Belli ma soprattutto a quelle che sono state le parole di Barù. Mai avrebbe pensato di sentire quelle cose. Lulù e Delia hanno osservato quanto fosse anche ingiusto il fatto che Barù fosse passato in finale mentre Manila e Sophie siano state eliminate. Dopo aver riflettuto la notte su quanto accaduto, Barù ha deciso di fare le sue scuse a Jessica per quello che è successo, ammettendo di aver sbagliato.

Le scuse di Barà a Jessica: le ultime news dal GF VIP 6

“Mi dispiace molto per tutto quello che ho detto e per come l’ho detto. Io non ti voglio vedere così mi fa proprio sentire male, veramente, io mi sento…Non ti voglio vedere così io lo so che sei delusa, ci sta, mi sono uscite male delle cose. Hai tutte le ragioni per essere delusa, io non sono contento, sono molto triste” ha detto Barù oggi in giardino. “Ribadisco io non sono contento di quello che ho detto e di come mi è uscito” ha continuato Barù in giardino, ripensando a tutto quello che è successo. In particolare il riferimento è stato anche alla frase “ironica” venuta male. “In fin dei conti siamo tutti figli di uno stalliere e di una principessa, non siamo nobili” aveva detto Barù in confessionale.

“Vederti così mi fa proprio male al cuore, sei qui da sei mesi de non va bene che tu stia così” ha detto Barù in giardino. “Ti chiedo di essere più allegra, ti devi godere gli ultimi giorni visto che sei arrivata fino alla fine” ha detto il nobile. “Non avere lo stesso rapporto che avevamo prima, mi fa star male” ha detto Jessica. “Io ci sono, ti voglio bene, e mi dispiace tanto” ha concluso Barù. Anche Jessica ha detto di volergli, purtroppo, bene.