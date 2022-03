Lulù smaschera gli altarini: “Jessica e Barù si sono baciati e lui le ha chiesto di non dirlo”

Vi avevamo già raccontato questa mattina della reazione di Lulù Selassiè ai video che mostravano Barà sparlare di Jessica. La principessa Lucrezia proprio non ha gradito il modo di fare di Barù e questa notte ha cercato prima di consolare sua sorella ma poi anche di farle aprire gli occhi, cercando di mostrare in modo distaccato, quello che è successo. Lulù proprio non ha gradito le tante cose uscite dalla bocca di Barù e già nel corso della puntata aveva manifestato il suo disappunto. Successivamente, parlando con Delia, ha ribadito concetti già espressi e si è detta davvero delusa da tanta cattiveria. Non riesce a credere che Jessica si sia meritata tutte quelle cose dette da Barù ma non solo. Come abbiamo visto anche nel confessionale del day time di oggi 11 marzo 2022 del Grande Fratello VIP 6 di Canale 5, Lulù ha anche detto di non capire a che gioco sta giocando Barù ( cosa che la accomuna a molti spettatori). E ha detto in modo esplicito che non è neppure sincero, visto che sotto la capanna tra lui e Jessica c’è stato un bacio ma che ha chiesto alla principessa di non dire nulla. Una rivelazione inaspettata che però Lulù ha deciso di fare.

Nel frattempo Barù e Jessica hanno comunque fatto pace dopo che il vippone si è scusato con lei.

Tra Barù e Jessica ci sono stati davvero dei baci?

Va detto che dopo il confessionale di Lulù, gli spettatori sui social si sono divisi. Vi mostriamo alcuni commenti in modo che vi possiate rendere conto di come il pubblico, abbia idee diverse. Un utente di Twitter ad esempio scrive: “Lulu che come ultima cartuccia per far passare la sorella da vittima, si inventa di un fantomatico bacio con Barù in capanna. Tanto le prove non ci sono, ed è la sua parola contro quell’ altra. Hanno mentito sulla laurea, sul titolo, su tutto.. non ci credo.” Contro Barù invece: “Baru‘ è il più grande paragnosta della casa, scompare quando entra Alex, finge la storia con Jessica per avere i consensi dei jeru. e le spalle elogia Soleil per raccogliere i voti dei suoi sostenitori rinnegando Jessica. Poi di offende degli dicono stratega.”

E ancora contro Lulù: “Lulù 3 giorni fa non aveva detto che la sorella voleva solo divertirsi con baru?? Ma adesso che fa comodo lancia il gossip del bacio illusorio. Troppa incoerenza. Non mi fiderò mai delle sorelle.. però voi godetevi pure la loro vittoria.” E poi: “Lulù poteva sputtanare Barù ieri quando lui stava facendo a pezzi la sorella e invece che fa? Racconta dell’ipotetico bacio nel confessionale dove nessuno dei suoi coinquilini la può sentire. Io per ora ci credo meno di zero.”