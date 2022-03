Lulù vs Barù non riesce a capire come sia arrivato in finale: “Televoto ambiguo”

A differenza di Jessica, che ha deciso di dare una nuova possibilità a Barù, senza farsi la guerra negli ultimi giorni che li separano dalla finale del Grande Fratello VIP 6, Lulù proprio non ci sta e ha iniziato la sua marcia di allontanamento dal nobile. Quello che ha sentito dire non le è piaciuto e non trova nessuna giustificazione per le parole dell’uomo che ha davvero esagerato. Ma non solo. Lulù proprio non perdona a Barù il fatto di essere arrivato in finale, mentre Manila o Sophie, sono state eliminate a un passo dall’ultima puntata. Parlando quindi con gli Delia e Jessica, ha provato anche a spiegare che le sembra parecchio strano il fatto che Barù si sia salvato e sia stato persino così tanto amato da essere uno dei finalisti.

Lulù mette in guardia Jessica: altri dubbi su Barù

Le parole di Lulù nella casa del Grande Fratello VIP 6: “Ha avuto gli aerei è vero, sì ma se questo ha gli striscioni è grazie a te Jessy. Altrimenti non se lo calcolava nessuno fidati. Scusate, mi dispiace ma sono troppo vera sorry.“

Lulù proprio non si capacita: ” Sono sincera e dico la verità, non sono falsa. Ha vinto due televoti contro due che stavano qui da sei mesi e infatti per me questa è una cosa molto ambigua. Queste sono le cose che devo dirti, mi spiace ma voglio svegliarti”. La principessa aveva già chiarito con sua sorella quello che è il suo punto di vista ribadendo di non essere per nulla convita di voler dare credito a Barù e alle sue scuse perchè le cose dette sono davvero troppo gravi. Jessica invece ha provato a voltare pagina, dopo le scuse ricevute da Barù.

Lunedì sera vedremo anche la resa dei conti tra Lulù e Barù?