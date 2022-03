Antonella Elia Positiva al covid 19: tutti in mascherina a La pupa e il secchione show?

Arrivano notizie non troppo rassicuranti dopo le prove de La pupa e il secchione. Pare che Antonella Elia sia risultata positiva al covid e che di conseguenza, non parteciperà alla prima puntata in diretta il 15 marzo 2022. Come saprete, chi entra a contatto con una persona positiva, essendone quindi un contatto stretto, dovrebbe fare auto-sorveglianza e stare almeno per 5 giorni in mascherina ( pur continuando a fare dei test). E’ successo qualche giorno fa anche a Federica Panicucci, giusto per citare un caso in Mediaset. La conduttrice ha indossato la mascherina in diretta a Mattino 5 News essendo entrata in contatto con un positivo. Sarà lo stesso per Barbara d’Urso e tutti i protagonisti de La pupa e il secchione che sono stati a contatto con Antonella Elia? Come si può vedere dalle tante storie postate su instagram nelle ultime ore, l’Elia aveva avuto dei contatti con diversi protagonisti del programma di Italia 1. Questa mattina Barbara d’urso aveva postato delle immagini, si vede proprio l’Elia con una mascherina maculata. Va detto, che al momento, non c’è nessuna conferma della positività di Antonella, anche se Blogo, ad esempio, fa anche il nome di chi dovrebbe arrivare al suo posto ( e quindi quello di Dayane Mello chiamata a subentrare). L’Elia chiaramente è entrata in contatto anche con Federico Fashion Style e con gli altri del programma. Poche ore, come ha ribadito la conduttrice, ma il contatto, c’è comunque stato.

SOS La pupa e il secchione: si perdono pezzi

Secondo quanto si legge su Blogo, ci sarebbe anche un secchione positivo al covid 19. Ma questa non è la sola notizia negativa. Poche ore fa infatti anche Paola Caruso aveva postato le storie in diretta dall’ospedale, per raccontare di un ricovero. E visto che si deve rispettare la quarantena, come ha raccontato la Caruso e lei ora è in ospedale, sarà difficile vederla almeno nella prima puntata in diretta.

Non inizia quindi sotto una buona stella questa edizione de La pupa e il secchione…