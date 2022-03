Katia Ricciarelli scomparsa dai Radar? Nessuna punizione, ma salute. Stasera torna

In questi ultimi giorni sono state moltissime le persone a chiedersi che fine avesse fatto Katia Ricciarelli. Dopo la puntata della sua uscita dal Grande Fratello VIP 6, l’abbiamo vista una sola volta in diretta con Alfonso Signorini e poi nulla più. Una intervista per la rivista Chi e poi il nulla. Tanti sono persino arrivati a pensare che la Ricciarelli in qualche modo, fosse stata allontanata da Mediaset per quella che era stata la sua esperienza nella casa più spiata di Italia. Tutte illazioni perchè Katia Ricciarelli, come rivela TVBLOG, è stata assente dai programmi di Canale 5 solo per motivi di salute. E’ sembrato strano che il conduttore, nelle recenti puntate in diretta, non abbia salutato la sua grande amica e “pupilla” di questa edizione. Probabilmente per privacy, Signorini ha evitato di parlare dei problemi di salute di Katia Ricciarelli. La cantante sta bene, come è successo a molti vipponi con le difese immunitarie probabilmente bassissime dopo la reclusione, anche lei ha preso il covid ed è stata quindi in quarantena. Sarebbe risultata positiva a un tampone fatto prima di una ospitata televisiva, il che ci lascia anche pensare che non stesse male, a causa del maledetto virus, e di questo ne siamo lieti.

Sarebbe quindi questo il motivo, secondo TVBLOG, della sua assenza dai programmi di punta di Canale 5. Ma si dovrebbe recuperare molto presto: Katia sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nei prossimi giorni e probabilmente ci sarà anche stasera nella finale del Grande Fratello VIP 6, qualora nel frattempo, fosse risultata negativa al covid 19.

Su Tvblog si legge tra l’altro che, qualora la cantante non stesse ancora bene e non avesse modo di lasciare la sua casa sul lago di Garda, ci sarebbe modo di vederla comunque nel corso della finalissima di questa sera, grazie a un collegamento video. E’ successo con Alex Belli, perchè non dovrebbe accadere anche per Katia Ricciarelli? Appuntamento quindi a stasera con la puntata del GF VIP del 14 marzo 2022, la super finale con l’elezione del vincitore.