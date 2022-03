Non c’è tempo all’Isola per ricordare Rossano Rubicondi: Vladimir Luxuria ci prova

Sarebbe stato bello ieri sera, nella prima puntata dell‘Isola dei famosi 2022, dedicare un momento a Rossano Rubicondi ma magari anche ad altri concorrenti che hanno partecipato al reality e che non ci sono più. La morte di Rossano ha sconvolto tutti, andato via a 49 anni, un fulmine a ciel sereno. Vladimir Luxuria, che era sulla stessa isola del bel Rossano, quando si parlava tanto, già all’epoca dei Rodriguez ( e 22 anni dopo pensate, non è cambiato nulla, se in principio è stata Belen, ora sono suo papà e Jeremias) ha speso poche parole nel ricordo dell’ex naufrago. Il tempo a quanto pare era poco, le cose da fare tante. Neppure una immagine per Rossano, in questa prima puntata dell’Isola chissà, magari si potrà recuperare più avanti, con qualcosa di diverso.

Dallo studio dell’Isola il ricordo di Vladimir Luxuria per Rossano Rubicondi

Tra le novità di questa edizione dell’Isola, la presenza in studio al fianco di Ilary Blasi, di Vladimir Luxuria e Nicola Savino, che proprio con le prime edizioni del reality, hanno tanto a cui spartire. E da Luxuria è arrivato l’unico pensiero della serata a Rossano: “Mi è venuta in mente una persona con la quale ho condiviso l’Isola e che è il primo anno che non c’è”, ha detto l’opinionista. Rivedendo la palapa, quei luoghi in cui hanno passato tanto tempo, Luxuria non poteva che ripensare proprio a lui: “Volevo ricordare Rossano Rubicondi”, ha concluso lasciando spazio ad un lungo applauso in studio interrotto bruscamente dall’Honduras. Probabilmente per via dei problemi di audio che ieri sera hanno reso tutto più difficile, Alvini non si è reso conto di quello che stava accadendo in Italia e ha invitato la conduttrice a essere più rapidi, avendo una scaletta con delle esigenze, e rovinando quindi questo momento.

Magari nelle prossime puntate ci sarà tempo e modo per dare spazio a un ricordo, ce lo auguriamo!