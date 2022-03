Flavia Vento parla del suo ritiro e spiega: “E’ successa una cosa grave, non me la sento di parlarne”

Nella puntata de La Pupa e il Secchione in onda ieri, 29 marzo 2022, Barbara d’Urso ha mostrato al pubblico di Canale 5 i video che mostravano quello che è successo prima che la Vento decidesse di ritirarsi. Apparentemente nulla di che, nulla di eccezionale. Si è visto Flavia in crisi dopo la decisione della conduttrice di mandare lei a Aristide nello sgabuzzino, poi la scelta di dormire sul divano e le chiamate con la d’Urso. Nulla che però potesse far pensare a un ritiro. E invece la Vento, che ieri ha commentato i fatti in collegamento, ha parlato di qualcosa di molto grave che è accaduto nella villa. Non ha voluto dire cosa e la conduttrice è apparsa anche sorpresa anche se già da Pomeriggio 5 aveva spiegato che il motivo del ritiro della Pupa non era la voglia di tornare dai suoi cani. Ma allora che cosa è successo? Perchè Flavia Vento ha deciso di lasciare La pupa e il secchione Show?

L’attacco di Antonella Elia a Flavia Vento

Le parole di Flavia Vento dopo il ritiro: è successa una cosa grave

La Vento, collegata da casa ha commentato: “Mi chiedi come sto? Barbara, sai benissimo che avevamo detto che non avrei parlato di quello che è successo. Queste sono cose mie private. Non voglio parlarne nello studio con voi. No non parlerò in tv di questa situazione. Dai è successa una cosa di cui non voglio parlare. “

E ancora: “Posso non parlarne allora? Poi quando sarà ne parlerò, è una cosa grave. Il motivo per cui me ne sono andata è un motivo molto grave. Però adesso non ne parlo perché non parlo di questi problemi. Non voglio parlare delle mie cose private e non c’è da ridere. Sono cose mie private e non voglio spiegarvi nulla.”

E poi: “ Forse era meglio non farlo questo collegamento in questo momento della mia vita. Io stavo male già dalla sera prima di andarmene. Non mi va di dirlo ora perché è una cosa privata“.

Almeno a giudicare dalle parole degli opinionisti, non sarebbe successo nulla di così grave tanto che Federico Fashion Style ha detto: “Secondo me hai tolto la possibilità a molte tue colleghe che volevano stare al tuo posto. E’ una mancanza di rispetto per tutte le persone che lavorano qui. Tu puoi avere tutti i problemi del mondo, non hai rispetto, scusami. A tutto c’è un limite”.