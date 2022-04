Che fine hanno fatto Nick e Silvano? I cugini di campagna scomparsi in Honduras: Lucci indaga

Quest‘isola dei famosi è anche un po’ l’isola dei misteri…Ingressi che saltano, concorrenti che scompaiono nel nulla, altri che entrano in gioco dopo settimane. E se di Patrizia Bonetti a quanto pare si hanno delle notizie ( pare sia rientrata in Italia a causa delle forti ustioni riportate dopo la prova del fuoco), nulla si sa dei Cugini di Campagna. Sulla cover della rivista Tv, sorrisi e canzoni, abbiamo visto il faccione di Nick e di Silvano, due concorrenti accoppiati per l’Isola dei famosi 2022. A dirla tutta, pare che tutti e 4 i cugini dovessero partire ma che poi, a causa del covid, uno di loro sia stato bloccato e quindi si sia optato solo per la partenza di due dei cugini, Nick e Silvano appunto. Dei due però, non ci sono tracce e sembrano essere scomparsi nel nulla tanto che nella puntata di Striscia la notizia in onda questa sera, Enrico Lucci parlerà dei due cantanti insieme a Tiziano e a Ivano. Nei promo per la puntata del TG satirico di oggi, i due fratelli insieme a Lucci, cercano di capire che fine abbiano fatto Nick e Silvano. Sono ancora in Honduras oppure no? Hanno i loro cellulari? Sembra una sorta di pesce d’aprile ma in realtà questa sera, scopriremo qualcosa in più.

Che fine hanno fatto Nick e Silvano? Due cugini di campagna scomparsi in Honduras

Se i fratelli Tavassi sono stati annunciati ogni settimana in pompa magna e anche sui social, c’erano i loro “santini” discorso totalmente diverso è quello che riguarda appunto i Cugini di campagna. Di Nick e Silvano non parla più nessuno, nè sui social, nè nel programma per questo forse, questa sera nel corso della puntata di Striscia la notizia, scopriremo qualcosa in più. Visto che Tiziano e Ivano hanno deciso di chiedere aiuto a Lucci, qualcosa bolle in pentola, ma cosa? Appuntamento alle 20,35 con Striscia la notizia per scoprire che cosa è successo ai due cugini!