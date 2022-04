Ilary Blasi torna a Le Iene e commenta anche la bestemmia del Cugino di campagna

A 75 anni è arrivato in Honduras dopo aver fatto quasi un mese di quarantena tra Italia e alberghi honduregni; si è gettato da un elicottero, ha nuotato, rischiando anche di avere un malore e alla fine con il suo slippino ha raggiunto Alvin e gli altri naufraghi sull’Isola. Dopo neppure 10 secondi dai saluti, ha tirato fuori una bestemmia che gli è valsa la squalifica. E’ durato pochissimo il percorso di Silvano, uno dei componenti della band I Cugini di Campagna. Mediaset infatti ieri ha diramato un comunicato ufficiale tramite il quale ha annunciato la squalifica! Anche di questo si è parlato nella puntata de Le Iene in onda il 6 aprile 2022. Dopo qualche annetto di assenza, la Blasi è tornata nello studio di Italia 1 e ha scherzato insieme a Belen e a Teo su quello che è successo, non poteva infatti mancare il domandone sul cugino squalificato!

“Una bella domanda, Silvano dei Cugini di campagna, è vero che ha bestemmiato? In pratica è arrivato sull’Isola, ha pestato un riccio ed ha sganciato un bestemmione. Ha preso il premio Bettarini d’oro, la bestemmia più veloce della terra. Quindi è vero che è stato eliminato già?” ha commentato Teo Mammuccari rivolgendo la domanda alla conduttrice dell’Isola dei famosi 2022 ( e immaginiamo già che questa battuta non sia piaciuta al buon Bettarini che da anni ricorda che la sua non era stata una vera e propria bestemmia). “Sì è vero quello che hai detto. Già, è stato espulso purtroppo. L’abbiamo squalificato, vabbè questo è il regolamento, per questo è arrivata questa decisione“ ha detto la Blasi in diretta su Italia 1.

Non ci resta che attendere la puntata dell’Isola in onda questa sera per altri dettagli e per capire se Silvano sarà in studio o se per lui varrà la regola della squalifica ( che non è stata rispettata in altri casi, Signorini insegna).