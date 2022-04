Pechino Express 2022: Enzo Miccio superstar, la coppia Italia Brasile infrange il regolamento

È stata una puntata condita da tante prime volte per Pechino Express 2022: il celebre reality show on the road che da quest’anno è in onda su Sky Uno e non più su Rai Due. Oltre a questo primo fatto inedito, un secondo ed un terzo sono arrivati specificatamente in questa quinta puntata del programma. La prima curiosità riguarda l’Uzbekistan: per la prima volta i viaggiatori e la trasmissione spessa raggiunge queste terre.

La seconda novità è un definitivo cambio in corso d’opera del conduttore del programma: Costantino della Gherardesca è dovuto uscire di scena a causa di un infortunio che lo ha costretto a fare degli esami di accertamento; il conduttore sta bene ma la trasmissione doveva necessariamente andare avanti senza pause. Per questo, sul posto è arrivato un nuovo conduttore…

Pechino Express 2022: buona la prima per Enzo Miccio

Il nuovo conduttore di Pechino Express 2022 è Enzo Miccio. Il celebre wedding planner di Real Time è tornato per la seconda volta in questa stagione del reality ma non più come viaggiatore extra ma addirittura con il formale ruolo di padrone di casa; un ruolo che fin dalla prima puntata ha saluto ricoprire in maniera egregia, mischiando con grande sapienza gag spiritose, spiegioni e un po’ di sana cattiveria per accendere ancor di più la competizione fra le coppie in gara. Se Costantino dovesse malauguratamente lasciare il programma per cause di forza maggiore, Enzo Miccio si candida al ruolo di erede naturale. Buona la prima.

Pechino Express 2022: la coppia Italia Brasile infrange il regolamento

La poca simpatia che la coppia Italia Brasile sta vivendo nei confronti di tutte le altre coppie in gara, in questa quinta puntata del 7 aprile 2022 di Pechino Express è stata accentuata da una scorrettezza commessa dalle due giovani modelle. Le viaggiatrici hanno trovato il modo di adoperare dei telefonini per avvantaggiarsi nella gara; una pratica scorretta riconosciuta dagli altri concorrenti ma anche dal conduttore che, a fine puntata, le ha affibbiato una penalità.

Una penalità che sul web ha fatto discutere in quanto risultata a tutti gli effetti ininfluente. La coppia Italia Brasile sarebbe dovuta scendere di una posizione dalla classifica di arrivo ma, stando alle stime fatte dalla produzione, il suddetto malus è stato annullato da un bonus vinto nella prova vantaggio di metà corsa (che consisteva nel salire di una posizione in classifica).

Nonostante Nikita Pelizon e Helena Prestes sono state colpevoli di una irregolarità, si son comunque classificate al primo posto ed hanno persino condannato all’eliminazione un’altra coppia in gara. gli Scienziati Barbascura X e Andrea Boscherini (poi eliminati dalla Busta Nera).