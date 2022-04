Se Jeremias Rodriguez accusa Edoardo Tavassi di essere un 40enne mantenuto dalla sorella

Non è durata molto l’aria del “volemose bene” sull’Isola dei famosi 2022 e Jeremias è tornato a essere quello di tre anni fa. Ora, senza usare gli stessi termini di Nicolas Vaporidis che ha parlato di anima nera, possiamo tranquillamente dire che sul resto non si era molto sbagliato. Cecilia Rodriguez definisce suo fratello un vulcano, ecco non è così. Guendalina Tavassi è un vulcano, non Jeremias. Perchè il fratello di Belen ( che è bene ricordarlo è arrivato in Honduras in quanto tale, è al suo terzo reality show ) è un personaggio che lascia sempre il segno per il suo modo di fare. Litigioso, rancoroso, un po’ bulletto. Si è mostrato così nella casa del Grande Fratello; si è mostrato così anche alla sua prima edizione dell’Isola, dove trovò l’appoggio della sola Soleil Sorge…E si sta mostrando nuovamente in questo modo. Non a caso, è già tra i più indigesti al pubblico a casa e i commenti fatti su Edoardo Tavassi ieri, lo hanno reso ancora più antipatico. “Ma chi ti conosce, qui non ci sono amici, levami le mani di dosso” tutte frasi di Jeremias nei confronti del povero Edoardo che provava solo a fare amicizia, seppur nel gioco, con una persona con cui dovrà stare per altre settimane.

Il pubblico però non perdona a Jeremias anche la frase detta a Edoardo. Il Tavassi infatti ha raccontato ad alcuni naufraghi di un suo momento di difficoltà economica, spiegando che Guendalina lo ha sempre aiutato, per come ha potuto. Jeremias in un momento di lite ha rinfacciato anche questo a Edoardo parlando di lui come di in 40enne che si fa mantenere da sua sorella. E qui è scoppiato il caos sui social.

Le dure parole di Jeremias a Edoardo: il pubblico prende le difese del Tavassi

Non ci inventiamo nulla se diciamo che da anni Belen ricorda di come è stato complicato portare tutta la sua famiglia in Italia, dei sacrifici che ha fatto per far arrivare i suoi fratelli prima e poi i suoi genitori; delle grandi difficoltà economiche che Gustavo e Veronica, come milioni di argentini hanno dovuto superare e di tutto l’aiuto che lei ha dato anche a Cecilia e Jeremias. Che certamente ora saranno anche autonomi ma proprio come è successo a Edoardo, per molto tempo hanno potuto contare sull’aiuto di Belen ( sono cose che hanno raccontato tutti in decine di interviste, nulla di nuovo sotto il sole). Ed è per questo che fa specie sentire proprio da Jeremias quelle parole su Edoardo, da lui che ha una sorella così ingombrante, senza la quale però, su quella spiaggia non sarebbe mai sbarcato, e forse, lo sa bene, per questo se l’è presa con il Tavassi. Con una spocchia che al pubblico davvero non è piaciuta. Che poi anche accusare i Tavassi di parlare di reality, di follower e di soldi quando i Rodriguez dominano la scena dei reality da decenni…