Nicolas non cambia idea su Jeremias anzi: “Anima brutta, incattivito con la vita”

Non sono ore facili per i naufraghi che sono stati divisi in squadre. Edoardo Tavassi ad esempio, si è ritrovato nella stessa squadra di Jeremias Rodriguez dopo lo scontro che ha avuto con il fratello di Belen. Avrebbe preferito giocare con Nicolas e gli altri ma per il momento si accontentata della compagnia di Alessandro con il quale sembra aver stretto un bel rapporto di amicizia. Vaporidis invece è nell’altra squadra e nonostante questo, Jeremias non perde occasione, parlando anche con i nuovi arrivati per attaccare l’attore. I due è chiaro, proprio non si piacciono e infatti l’attore nelle ultime ore ha ribadito quello che pensa di Jeremias, e non c’è andato per niente leggero, anzi.

In attesa della puntata dell’Isola dei famosi 2022 in onda questa sera, durante la quale certamente si tornerà a parlare di questa vicenda, scopriamo che cosa ha detto Nicolas di Jeremias.

Nicolas Vaporidis non cambia idea su Jeremias: “Ha un’anima brutta”

Nicolas ribadisce la sua posizione: “Non so cosa vuole fare, ma non mi piace più. Quello che fa è sbagliato ed è un brutto modo la violenza verbale. Dice ‘occhio per occhio, dente per dente’ è proprio cattivo. Tu Edoardo gli hai fatto una confidenza e lui l’ha urlata a tutti, questa cosa fa schifo. Ecco perché io mi apro con pochi e lentamente, per evitare persone così. Invece con me rimarrà tutto dentro fidati. Se tu mi riveli qualcosa io non ti tradisco. Lui ha detto cose orrende davanti a tutti. Ma poi dirti che ti mantiene tua sorella e che sei un fallito.“

E ancora: “Ma come si permette a dire queste cattiverie? Uno che fa così è uno str***o ed è un’anima brutta. Inutile che dice che ha superato momenti bui, non ha superato un ca**o. La vita non gli ha insegnato un cavolo. Lui è incattivito con la vita. ” E poi ha concluso: “Parlare così di una persona che si è confidata con te è orrendo. Però fidati che tutti i nodi vengono al pettine. E te lo dice uno che se ne intende di pettini. Un tempo li usavo anche io sai…”.