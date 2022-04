Paola Caruso torna sui social e si giustifica ancora, sua madre la difende: “Che schifo, pagliacci, i lecchini vanno avanti”

Dopo l’ultima puntata de La Pupa e il secchione Show che ci ha offerto una delle peggiori pagine di tv ( e ci spiace che Barbara d’Urso si senta sempre bersagliata ma se continua a portare sul piccolo schermo le persone che sono solite a certe sceneggiate, non si può aspettare sicuramente cose diverse) Paola Caruso continua sulla sua linea. Non si scusa ma ribadisce di aver fatto quello che una madre come lei, avrebbe dovuto fare. Si giustifica ancora e ringrazia le persone che hanno compreso la natura del suo gesto e che si stanno schierando contro di lei. Tra queste persone c’è anche la madre biologica di Paola Caruso che è scesa in campo con delle storie molto forti, schierandosi dalla parte di sua figlia e criticando invece il programma e i concorrenti che a suo dire, non avrebbero raccontato come sono andate realmente le cose, comportandosi da vigliacchi.

Le parole di Paola Caruso sui social

Dopo la sua espulsione dal programma di Canale 5 la Caruso ha spiegato: “L’aggressività nasce da un istinto naturale che tende all’autodifesa. Spesso è una risposta ai sentimenti di ingiustizia e disperazione. La violenza psicologica è un abuso emotivo che ha come componente un aspetto socio culturale. Mentre l’aggressività mira all’auto protezione, la violenza si concentra sul controllo dell’altro. L’aggressività cui avete assistito ieri sera (e di cui comunque, ancora una volta mi scuso) nasce da un istinto di autodifesa che ho maturato in questi tre anni. ” E ancora: “Chi conosce la mia maternità sa bene di cosa parlo. Quella violenza verbale ingiustificata l’ho vissuta come un abuso nei confronti di mio figlio e della mia storia di madre e questo non lo consento a nessuno. In moltissimi mi avete scritto e compreso e di questo vi ringrazio“. Secondo questo ragionamento logico, le strade di tutto il mondo dovrebbero essere invase da genitori che perdono un figlio, che viene ucciso in un incidente, da un compagno violento, da una ex gelosa e farsi giustizia da soli rispondendo con la legge del taglione…Sembra abbastanza chiaro.

Dalla parte di Paola si schiera anche sua madre che replica: “Che schifo ma come si fa i lecchini vanno avanti e le T. Mia figlia è una persona perbene tutti contro di lei. I concorrenti sono pagliacci, ridicoli… vergognatevi per quello che avete fatto a Paola“. La Caruso tra l’altro non è nuova a gesti di questo genere, era successo anche in un reality spagnolo al quale aveva partecipato, prima ancora di avere un figlio ( giusto per ricordarlo). Ma tutti si sa hanno la memoria corta per cui avrà molte altre occasioni anche in tv, nella stessa azienda che prima prende delle decisioni e poi cambia rotta; a breve si volterà pagina, come è già successo in altre occasioni.