Ascolti sabato di Pasqua: Amici 21 trionfa, Ulisse resta indietro. Tutti i dati

E anche oggi domenica di Pasqua, arriva la nostra analisi sui dati auditel del sabato sera. Era facile questa settimana prevedere come sarebbe andata, dopo lo scontro di sette giorni fa. Il 16 aprile 2022 si ripete la stessa cosa: a vincere è Amici 21 che supera di pochissimo i 4 milioni di spettatori e si conferma leader di fascia e leader del sabato sera. Su Rai 1 con difficoltà, Ulisse si porta quasi al 14% di share ma purtroppo il programma di Alberto Angela, in questa sciagurata collocazione, non riesce a fare di più. Un altro dei tanti errori che Rai 1 ha inanellato per quello che riguarda il prime time, con un sabato sera, per l’ennesima stagione, allo sbaraglio.

Vediamo quindi i dati auditel nel dettaglio, con tutti i numeri del 16 aprile 2022.

Gli ascolti del 16 aprile 2022: tutti i dati di ieri

Vince anche questa settimana il talent di Maria de Filippi che supera i 4 milioni di spettatori. Su Canale 5 Amici, in onda dalle 21.33 alle 24.48, conquista la media di 4.082.000 spettatori pari al 26% di share (Amici Buonanotte 1.739.000 – 24.2%).

Niente da fare per Rai 1 con Ulisse – Il Piacere della Scoperta, in onda dalle 21.47 alle 23.54, ha conquistato 2.419.000 spettatori pari al 13.8% di share.Su Rai2 Risorto è stato seguito da 910.000 spettatori (4.6%). Buon risultato per Rai 2. Su Italia 1 Freedom presenta ha intrattenuto 605.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Che ci faccio qui – Nelle tue Mani ha raccolto davanti al video 716.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Su Rete4 Il Re dei Re totalizza un a.m. di 733.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 Gandhi ha registrato 369.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Tv8 Il Codice da Vinci ha raccolto 303.000 spettatori con l’1.8%. Su Nove Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills 2 ha raccolto 320.000 spettatori e l’1.7% di share.