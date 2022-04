Jeremias lascia l’Isola per amore, poi fa un annuncio a metà: gravidanza o matrimonio?

Nella puntata dell’Isola dei famosi 2022 in onda il 18 aprile, Jeremias Rodriguez ha deciso di abbandonare il reality dopo esser sbarcato su Playa Sgamada ( il pubblico infatti gli aveva preferito la coppia formata da Estefania e Roger per la permanenza in gioco). Il fratello di Belen ha spiegato che non se la sente più di continuare a restare in gioco, che a lui i reality non piacciono, che il mondo della tv non è il suo mondo. E poi ha spiegato di essere arrivato in Honduras per partecipare insieme a suo padre che ci teneva ma che lui vuole tornare a casa dalla sua fidanzata. “Mi manca troppo la mia vita, la mia bellissima vita, voglio tornare dalla mia fidanzata” ha detto Jeremias. Prima di lasciare la spiaggia ha fatto poi una sorta di annuncio rivelazione che ha lasciato i telespettatori sia curiosi che perplessi.

Jeremias torna in Italia per amore: quale notizia dovrà darci?

Prima di mettersi di nuovo sulla barca per prendere la via di casa, il fratello di Belen ha detto alla Blasi: “Ilary quando torno ti do una notizia” provocando la reazione della conduttrice che ha scherzato: “Non è che c’è qualcuna sulla spiaggia incinta e per questo stai scappando a gambe levate”. Una battuta nello stile di Ilary Blasi che probabilmente però il Rodriguez non ha neppure sentito.

Sono i telespettatori in Italia a fare varie ipotesi. Cosa potrebbe succedere e qual è la notizia che Jeremias deve dare? Due le ipotesi: la data di un possibile matrimonio ( e sarebbe parecchio strano che si sposi prima lui con Debora che Cecilia con Ignazio, tempisticamente parlando) oppure la gravidanza della sua fidanzata. C’è persino chi ha ipotizzato che Jeremias sia stato informato dello stato interessante di Debora e abbia deciso per questo di lasciare l’Isola. Non possiamo saperlo, anche noi aspetteremo la puntata di lunedì dell’Isola per scoprire di che cosa si tratta. Per il grande annuncio dovremo attendere visto che questa settimana l’Isola dei famosi 2022 non va in onda al giovedì ma ci aspetta il 25 aprile su Canale 5. Neppure dai social di Debora Togni, la fidanzata dell’argentino trapela nulla, se non la sua voglia di riabbracciarlo. Per cui attendiamo con ansia.