Cecilia Rodriguez fiera di Jeremias che ha lasciato l’Isola: “Non devi dimostrare niente”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno trascorrendo dei giorni di vacanza insieme in Salento. Per niente turbati dalle voci di un presunto tradimento di Ignazio ai danni della bella Rodriguez, i due dopo aver smentito le voci, si sono lasciati il gossip alle spalle per rilassarsi in Puglia anche se le condizioni meteo non sono state delle migliori nel giorni di Pasqua. Cecilia ha anche trovato il modo di seguire l’ultima puntata dell’Isola dei famosi e di seguire le avventure di suo padre e di suo fratello in Honduras. Gustavo, dopo la sua eliminazione, ha passato qualche giorno su Playa Sgamada e il pubblico non lo ha scelto come uno dei papabili concorrenti per il rientro sull’altra spiaggia ( solo il 5 % del pubblico ha fatto il suo nome). Jeremias invece, dopo aver perso al televoto contro Estefania e Roger, ha deciso di lasciare l’Isola. Lo ha comunicato una volta approdato su Playa Sgamaba, nonostante lì avesse trovato suo padre.

“Oggi splende il sole e sapete perchè c’è il sole perchè c’è una bella notizia, Jeremias ha deciso di abbandonare l’Isola dei famosi” ha detto Cecilia nelle sue storie instagram, commentando la scelta fatta da suo fratello.

“Si è vero è stato eliminato ma come sapete, l’isola dà anche altre possibilità e lui ha rifiutato perchè ha capito che quello non è il suo mondo” ha detto Cecilia parlando via social con i suoi follower. “Io ve lo dico, sono davvero fiera della decisione che ha preso, ve lo dico spesso, Jere è una persona speciale, una persona rara in questo mondo, tante volte lui la pensa in modo diverso da tutti e io sono fiera che lui abbia preso in questo momento la decisione migliore ” ha spiegato la Rodriguez su Instagram. Cecilia ribadisce che suo fratello probabilmente non si trovava più a suo agio e ha quindi fatto benissimo a lasciare il gioco: “Ti voglio dire che non devi dimostrare più niente amore mio”.