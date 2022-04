La Pupa e il Secchione Show: gara cancellata? Oramai solo sorprese, liti e nessuna eliminazione

A La Pupa e il Secchione Show sembrano oramai aver perso di vista come il programma è di fatto una gara ed un esperimento social. Oramai nello studio di Barbara D’Urso campeggia effettivamente una succursale di quello che fu Domenica Live. E a giudicare dalla puntata de 19 aprile 2022 non ci riferiamo solamente ai volti protagonisti dello show ma anche al contenuto di questa puntate di prima serata de La Pupa e Il Secchione Show.

In questa puntata, infatti, la stragrande maggioranza del tempo è stata dedicata alle sorprese e alle litigate: Denis Dosio ha potuto riabbracciare la mamma e il fratello, il secchione Mirko Cangitano ha rincontrato la sua futura sposa Guenda Goria, Gianmarco Onestini ha pianto per la presenza in studio di suo fratello Luca. Il reality è passato puntata dopo puntata sempre più in secondo piano…

La Pupa e il Secchione Show: la puntata del 19 aprile

A dimostrazione del fatto che il reality sia definitivamente andato a farsi benedire, ci sono tutta una serie di siparietti allestiti da Barbara D’Urso and co e andati in onda nella registratissima puntata di mercoledì 19 aprile. Flavia Vento è tornata nella seconda volta in studio a cercare di farsi riammettere in gara ma stavolta vestita da Cleopatra. Ha cantato la solita melodie ed è stata rispedita al mittente.

In studio è arrivata Paola Macari che ha organizzato una “prova sexy” per quattro pupe: hanno dovuto ballare il suo stacchetto ciociari dei bei tempi di Avanti un Altro. Ma qui la domanda sorge spontanea: a rigor di logica non dovrebbero essere secchioni e secchione a mettersi in gioco con una prova di charme? Che senso ha una sfida “sexy” fra pupe?

È tornata in studio anche Paola Caruso che, dopo aver fatto le sue scuse a conduttrice e alla trasmissione, ha poi preteso delle contro-scuse da Mila Sarez a causa di quanto svelato nella scorsa puntata; delle scuse che mai sono arrivate concretamente in quanto la modella si è subito dimostrata indisposta ad accogliere gli sperticati inviti della conduttrice.

La gara stavolta non ha previsto alcuna eliminazione, addirittura. A perdere al Bagno di Cultura è stata la coppia composta da Luca Onestini e Mila Suarez ma Barbara D’Urso ha rivelato che i due giovani non saranno eliminati ma semplicemente messi in castigo: dovranno soggiornare fino alla prossima puntata nello “Sgabuzzo”: la camera da letto più scomoda della villa. La prossima puntata sarà la semifinale e in gioco ci sono ancora troppe coppie.