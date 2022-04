Jeremias Rodriguez ha perso tantissimi chili all’Isola dei famosi

Quanti chili ha perso Jeremias Rodriguez all’Isola dei famosi 2022? Solo un mese e mezzo di permanenza sulla spiaggia in Honduras e Jeremias Rodriguez è dimagrito davvero tanto, è tornato a casa molto magro. Il 33enne sui social mostra il suo corpo prima della partenza ed è evidente quanto sia fuori forma adesso. Ha deciso di abbandonare il gioco e lasciare da solo papà Gustavo perché non gli piacciono i reality show, perché gli mancava troppo la sua fidanzata, perché la sua vita fuori dalla tv è bellissima. In più la fame, la fatica, il dovere sopportare tutto e tutti e poi ancora la fame. Tra le storie di Instagram Jeremias mostra un bel piatto di riso ma è abbondante ed è ricco di carne e verdure. Ha già iniziato una dieta salutare per tornare in forma, non ci vorrà molto ma è davvero impressionante il peso che ha perso in così poche settimane.

Ben 15 chili, sembra anche invecchiato tanto, l’Isola non gli ha fatto per niente bene. E’ tornato in Italia, in aeroporto ha subito riabbracciato la sua bellissima fidanzata, Deborah Togni. Poi ha incontrato la più piccola delle sorelle, Cecilia, ha ritrovato anche Ignazio Moser, i loro cagnolini e ha poi capito che desidera anche lui un cane, piccolo.

Jeremias ha intenzione di seguire uno stile di vita sano, di non cedere alle golosità che in questo momento vorrebbe mangiare. Ha bisogno di recuperare il peso perduto ma di farlo nel modo giusto. Ha perso massa magra, un calo di peso davvero brusco. E’ felice di essere tornato, sembra non avere rimpianti coccolato da tutta la famiglia. Forse gli unici che potrebbero rimproverarlo sono Belen e Stefano De Martino, anche loro hanno lavorato, in ruoli e momenti diversi per L’Isola dei famosi, portando a termine gli impegni.