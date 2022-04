Nunzio infuriato per l’uscita di LDA, Maria lo rimette a posto

“Non voglio fare troppi giri, vado subito al punto ” ha detto Maria de Filippi entrando con la sua voce in casetta dopo l’ultima puntata di Amici 21 per rivelare chi era l’allievo che doveva lasciare la scuola. Al ballottaggio finale nella puntata di Amici 21 in onda il 23 aprile, ci sono arrivati Nunzio ed LDA. Un ballerino, alla sua terza volta a rischio eliminazione e il cantante, che forse nell’ultimo periodo, si era un po’ perso strada facendo, non riuscendo più ad avere gli stimoli giusti per dimostrare sul palco il suo valore. Quando Maria ha annunciato che a lasciare il programma sarebbe stato Luca, Nunzio si è reso protagonista di una sorta di sceneggiata durante la quale Luca, invece che dispiacersi per quello che stava succedendo, ha dovuto anche cercare di calmarlo. Una circostanza che Maria ha cercato di rimettere subito in ordine, invitando Nunzio a cambiare atteggiamento. Ovviamente il ballerino era in buona fede, troppo dispiaciuto per l’uscita del suo amico. Ormai il pubblico di Amici 21 ha imparato a conoscere il siciliano e ci si aspettava forse una reazione di questo genere. “No, no, no Maria, Luca no, no, no, non deve uscire Luca. Perché deve uscire proprio lui. Non merito di stare qua, devi stare qua tu. Ma perché devi uscire tu? Ma che cavolata è questa qui” ha detto Nunzio cercando anche di divincolarsi da Luca che invece cercava di calmarlo.

Maria de Filippi sgrida Nunzio

La conduttrice quindi si è intromessa in questa situazione per placare Nunzio ma forse anche per fargli capire che non doveva essere lui il protagonista di questo momento. La conduttrice ha cercato di spiegare a Nunzio: “La giuria ha votato così. Però Nunzio, scusami se in questo momento mi permetto. Io capisco l’atteggiamento con cui lo stai facendo, però devi cercare di essere rispettoso di Luca adesso. Comprendo però dici queste cose però adesso non è il momento.”

E ancora: “ So che non è mancanza di rispetto e che pensi non sia giusto, però in questo momento centrale è lui. Ok, Nunzio? E se ascolti quello che ti ha detto mi sembra che dimostri una maturità importante nel dirti ‘forse io sono arrivato’, no?“.