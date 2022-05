Angela e Michael hanno avuto un figlio, stanno ancora insieme? Le ultime news sulla coppia di 90 giorni per innamorarsi

Stanno andando in onda in questi giorni in Italia, su Real Time, le nuove puntate di 90 giorni per innamorarsi e poi, il programma che racconta alcune delle vicende dei protagonisti del programma, dopo che hanno deciso di sposarsi e non solo. Angela e Michael, sono ormai una delle coppie più amate e chiacchierate del programma di TLC, da oltre tre edizioni. In questa nuova stagione di 90 giorni per innamorarsi e poi, Angela è da sola negli Stati Uniti, Michael non è ancora potuto partire per gli Usa, anche per via del covid, e continua la sua vita in Nigeria. Angela invece, cerca di capire, dopo essersi sottoposta a degli interventi per dimagrire e a dei trattamenti di chirurgia estetica, se può ancora avere un bambino. Chi ha seguito la storia di Angela e di Michael sa bene che l’uomo ci terrebbe a essere padre e che la famiglia di lui aveva anche proposto a sua moglie, di lasciare che il giovane avesse un figlio con un’altra donna, figlio che avrebbero poi cresciuto anche loro. Ma Angela non ha accettato questa proposta e sta invece cercando altre soluzioni, come quella delle fecondazione. Ha anche chiesto a sua figlia di farle da madre surrogato, insomma non si arrende…

Ma come sono finite le cose, alla fine, Michael e Angela hanno avuto un figlio, stanno ancora insieme? Cosa sappiamo della coppia? Le ultime notizie arrivano dai media americani che seguono sempre con attenzione questo programma ma non solo, anche sui social ci sono parecchie notizie. Innanzi tutto possiamo dirvi che Angela non ha avuto nessun figlio, e questa è una certezza.

Angela e Michael di 90 giorni per innamorarsi stanno ancora insieme?

Ricordiamo che Angela e Michael si sono sposati nel gennaio del 2020. La pandemia poi ha cambiato tutto: Angela infatti era rientrata negli Usa, per prendersi cura di sua madre che purtroppo, è morta a causa del covid. Lei e Michael quindi sono stati distanti per oltre due anni, visto che non si poteva viaggiare. Angela quindi, in attesa di poter incontrare Michael di nuovo, non potendo realizzare il suo sogno di paternità, ha deciso quanto meno di sembrare più giovane. Anche per questo è dimagrita molto e poi ha deciso di ridurre il seno. Una scelta che però suo marito non ha affatto approvato, anzi. Il pubblico avrà visto le puntate in cui Angela sembrava flirtare con il suo medico di colore, Michael non ha affatto gradito e c’è stata una crisi tra lui e sua moglie…Sembrava quindi che tra i due fosse finita, anche perchè Angela, aveva smesso di postare sui social video e immagini con Michael o dediche per suo marito. Di recente però, un video ha fatto pensare ai fan che forse i due si sono riavvicinati e che magari hanno fatto pace. Purtroppo la distanza non aiuta, anzi…Nell’ultima settimana sui social, molti fan del programma hanno iniziato a insinuare che Angela sia volata in Nigeria per raggiungere Michael ( parliamo della scorsa settimana) e questo significherebbe che forse tra i due, è tornata la pace. Molto fan del programma di TLC pensano che questa possa essere anche la trama della prossima stagione del programma. E chissà che per Michael non sia arrivato il momento di volare negli Usa, dopo tanti anni, forse questa è la volta buona!