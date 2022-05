Nunzio a Maria De Filippi: “Hai colmato il vuoto che sentivo per la mancanza di mamma”

Nunzio Stancampiano è l’ultimo eliminato di Amici 2022, dopo aver lasciato la scuola è tornato sui social e ha rivolto il suo grazie a tutti ma a Maria De Filippi ha riservato anche parole d’affetto. E’ un grazie speciale quello che Nunzio ha scritto per la conduttrice che da sempre per gli alunni di Amici è molto di più. Con la puntata del 30 aprile si è concluso il suo percorso nel talent show, la sua esperienza in tv è terminata e adesso c’è il tempo delle riflessioni e dei ringraziamenti. Nunzio Stancampiano ringrazia chi l’ha sostenuto, il talent che gli ha regalato il sogno che aveva fin da bambino, poi il grazie a Raimondo Todari, ai ballerini professionisti, i compagni di avventura ma c’è anche il grazie alla maestra Alessandra Celentano.

Nunzio ringrazia, Raimondo Todaro risponde

“Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto… Amici che mi ha regalato un sogno che perseguivo sin da bambino. Ringrazio colui che ha scommesso su di me andando contro tutti, Raimondo Todaro sei stato il mio punto di riferimento per tanti anni, ma soprattutto in questo percorso. Ringrazio tutti i professionisti per il lavoro svolto con me in sala e per il sostegno datomi nei momenti di cedimento fisico e morale. Ringrazio i miei compagni di avventura, grazie per avermi fatto sentire a casa. Un pensiero affettuoso alla maestra Celentano che è stata capace di mettermi in competizione con me stesso, tirando fuori lati del mio carattere a me sconosciuti”.

Poi il grazie a Maria: “Un “GRAZIE” speciale a te Maria che sei stata in grado di colmare il vuoto che sentivo dentro per la mancanza di mamma e per aver sempre creduto in me, ti voglio bene”.

La risposta di Raimondo Todaro al suo ballerino: “Grazie a te campione per tutte le emozioni che ci hai dato,ti sei impegnato tanto e hai fatto tutto il possibile per mettere in mostra in breve tempo tutte le tue qualità tecniche ed umane che ti appartengono, hai portato in alto la bandiera dei latinisti pur dovendoti arrangiare da solo, senza ballerina in una disciplina che fa della coppia la sua essenza. sci da vincitore perché hai fatto tutto ciò che ti era possibile e forse anche di più. Sei stato bravissimo e siamo orgogliosi di te!!!”.