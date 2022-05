Andreas Muller difende Dario dopo l’attacco della Celentano ad Amici 21

Dopo la puntata di Amici 21 di ieri, la semifinale del talent di Maria de Filippi, un ex vincitore del programma ha deciso di scrivere un lungo post in difesa di Dario. Stiamo parlando di Andreas Muller che ha un rapporto speciale con la scuola di Maria de Filippi. Non solo perchè lì ha trionfato ma ha anche lavorato con i più grandi professionisti dimostrando anche anche un ballerino di modern, sa fare altro. Ieri sera, dopo le feroci critiche di Alessandra Celentano all’allievo di Veronica Peparini, Andreas ha deciso di postare sui social un lungo messaggio per Dario e ha spiegato che difficilmente si trovano in giro ballerini come lui. “A trovarne di ballerini come Dario. Tutti quelli che fuori ti hanno visto crescere e ballare hanno sempre avuto parole diverse da quelle che purtroppo si sentono su di te in tv da mesi, quindi il problema non me lo porrei proprio. Ognuno può valorizzare chi vuole senza sempre buttar m**a, oltretutto se m***a non c’è su altri” ha scritto il compagno di Veronica Peparini sulla sua pagina Instagram.

Andreas Muller in difesa di Dario dopo la semifinale di Amici 21

Andreas fa anche i complimenti a Dario che in questi mesi, è certamente cresciuto molto come uomo mentre forse ha avuto meno tempo, perchè sempre bersagliato, per mettere a fuoco le sue vere potenzialità e spiega: “Perché a parere mio e di una buona fetta di Italia sei un ballerino versatile e talentuoso e ahimè sei sempre stato messo sotto pressione per far vedere realmente quanto sei forte. Nella vita incontrerai anche questo quindi può solo averti fatto bene. Ma credimi sei forte e lo hai fatto vedere.“

E ancora: “Mi dispiace sentire dire assurdità sul tuo conto e sulle tue esibizioni. E mi dispiace vederti spento e triste, ti conosco da anni e so che non sei quel tipo di persona: sei solare , sorridente, divertente e spiritoso. Mi dispiace aver visto , anche se non è quello che determina il tuo talento, che non hai preso mai un punto perché oggettivamente non è reale”.

Andreas ha invitato il ballerino a credere in se stesso e a pensare che fuori c’è tutto un mondo che lo aspetta e tante saranno le occasioni che avrà e poi si è complimentato perchè lo ha visto ballare anche in presa all’ansia: “Mi dispiace averti visto in preda ad un attacco di panico ma sei stato un professionista perché hai ballato con le gambe pesanti e il panico nel corpo. Sei stato a l’altezza di ogni confronto. Credimi che queste differenze abissali non ci sono state e se ci sono state è anche lecito perché sei sempre stato messo a confronto tu su cose di altri e non il contrario! Soprattutto se non ci fossero state c’era da farsi due domande, NON SEI UN BALLERINO CLASSICO e non è quello che vuoi fare nella vita.“