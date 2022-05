Il dolce messaggio di Veronica Peparini dopo l’eliminazione di Dario da Amici 21

Non sono mancate le polemiche dopo quello che è successo nel corso della semifinale di Amici 21 e dopo il trattamento che Dario ha ricevuto un po’ da parte di tutti, non solo della Celentano. Costretto a ballare dopo un vero e proprio attacca di panico, senza l’appoggio di nessuno. Chiaro, noi non abbiamo visto tutto quello che è successo e forse nelle parti tagliate, Dario ha avuto modo di ricevere il supporto che meritava in quella situazione complicata ma sta di fatto che alla fine, con un cambio di regolamento di cui nessuno era a conoscenza, il solo a non accedere alla finale è stato proprio lui. Una cosa che il pubblico non ha molto apprezzato. In queste ore via social c’è stata una vera e propria ondata di affetto per Dario e anche Veronica Peparini ha scritto un dolce messaggio per il suo allievo.

Le parole di Andreas per Dario

Il messaggio di Veronica Peparini per Dario dopo l’eliminazione da Amici 21

Il messaggio di Veronica inizia con queste parole per Dario: “Eccolo qui.. ci ho messo un po’ prima di scrivere perché volevo metabolizzare e capire bene cosa dire nel modo più sincero possibile. Posso dire che sono Fiera ,Felice e Orgogliosa di tutto il suo percorso e che sia arrivato in semifinale.. dimostrando di essere un ballerino Talentuoso , Intelligente ed Educato capace di affrontare ogni sfida con coraggio come anche fuori capitera’.”

E poi: “ Detto ciò’ gli auguro di prendersi tutto ciò che desidera e merita, e l’ augurio più grande è quello di rimanere sempre se stesso quel ragazzo con gli occhioni azzurri pieni di sogni che sono sicura realizzerà’tutti.Ti voglio tanto bene piccolino.” Poi un messaggio per tutti i ragazzi arrivati in finale: ” E in Bocca al Lupo a tutti per la Finale.“