Tensione alle stelle tra Ilary Blasi e Alvin? Dall’Isola dei famosi tutto può cambiare

Questa volta all’Isola dei famosi 2022 non sono i naufraghi a dare problemi ma Ilary Blasi e Alvin, conduttrice e inviato in Honduras. Alvin e Ilary non si sopportano più? I telespettatori avevano già intuito qualcosina tra le battute ironiche della Blasi e le risposte dure di Alvin ma è l’indiscrezione lanciata da Dagospia che appare come una vera bomba. E’ un modo per aumentare lo share o è tutto vero? In realtà non c’è niente di certo ma che Ilary Blasi e Alvin non si amino è stato palese dal primo istante. Tra frecciatine sempre più numerose notate da tutti e ciò che riporta il sito di Roberto D’Agostino il tutto sembra davvero complicato. Addirittura sarebbero in corso dei chiarimenti, interventi per evitare il peggio, la rottura totale tra Ilary Blasi e il suo inviato in Honduras.

E’ rottura tra Ilary Blasi e Alvin?

E’ davvero così grave? Molti avevano già notato le intromissioni della conduttrice dell’Isola dei famosi nei compiti di Alvin. Prima le battutine e poi la richiesta della padrona di casa di spiegare in fretta i giochi e il nervosismo è servito. A quella distanza e in quel contesto è meglio evitare le frecciatine, se poi sono reali malumori tutto è davvero grave. Il pubblico non dovrebbe mai accorgersi di tutto questo, a meno che sia proprio questo l’obiettivo.

Tutti hanno sentito l’inviato che in spiaggia sotto il sole rispondeva: “Ilary, a questo punto spiega anche tu la prova”. Così come tutti hanno sentito Ilary dire ad Alvin: “Vabbè dai lo sanno tutti come funziona, andiamo avanti va!” con l’ovvia risposta di Alvin: “Una cosa devo fare, spiegare le prove… Almeno quella fatemela fare. Grazie”.

Possiamo proseguire con le frecciatine della Blasi per esempio quando Alvin ha dato spazio a una lite tra i naufraghi ed è rimasto in silenzio e Ilary ha tuonato: “Ah Alvin, ci sei anche tu? Ben trovato… non lo sentivo più. Dico ‘se ne sarà andato’”. Terminiamo con l’altra frecciatina fastidiosa di Ilary quando Mercedesz Henger ha fatto notare che sulle schede del televoto al suo nome mancava la ‘z’ finale: “L’ha scritto Alvin, perdonalo”. C’è chi ride di queste battutine e chi giustamente non ne può più.