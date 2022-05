Alex Belli vs Principesse Selassiè: piovono accuse e chat su Whatsapp

Nelle ultime ore i fan del Grande Fratello VIP 6 che non hanno ancora perso la voglia di tifare per i loro beniamini preferiti, soprattutto sui social, hanno assistito a un acceso scontro tra Alex Belli e Clarissa Selassiè ( la principessa parlava in generale anche a nome delle sue sorelle). Le principesse, una volta uscite dalla casa, hanno continuato a frequentare Belli e Delia Duran, tanto da partecipare al compleanno di lei, uscire a Milano con entrambi, e lavorare nella factory del man, per un book fotografico. Insomma sembrava proprio che tra loro, fosse sbocciata una bella amicizia destinata a durare anche fuori dalla casa del GF VIP.

Durante una intervista per Casa Chi però, Clarissa, commentando un po’ quello che sta succedendo dopo la fine della storia d’amore tra Manuel e Lulù, ha detto di essere un po’ delusa dal Belli che a suo dire, avrebbe raccontato delle fake news, solo per andare in tv e cavalcare l’onda. Clarissa ha spiegato che si aspettava, proprio perchè lei e le sue sorelle vogliono bene ad Alex, un atteggiamento totalmente diverso. E invece si è sentita tradita da una persona che avrebbe potuto anche stare dalla loro parte.

Non solo. Clarissa ha anche aggiunto: “Sì gli ho detto che ci sono rimasta male e che non è la verità quella che ha raccontato. Lui mi ha risposto tipo ‘dai non ti arrabbiare questo è il nostro business è lavoro è così che funziona’. In poche parole mi diceva di lasciar correre perché nel nostro mondo le cose vanno in questa maniera. Io non ci sto non è bello“. Clarissa si riferiva alle ospitate in tv che Belli ha fatto per parlare della fine della storia d’amore tra Manuel e Lulù, come se fosse a conoscenza di qualcosa.

Dopo queste parole, il Belli ha quindi deciso di rispondere via social, allegando alcuni screen con le chat di whatsapp.

Cosa aveva detto Alex Belli in tv

La risposta di Alex Belli a Lulù Selassiè

Belli via social ha commentato: “Giusto per la cronaca. Vi voglio bene, ma non mettetemi in mezzo a vostre cose che non mi interessano e di cui non ne voglio far parte e che non ho mai detto. Questo é il mio unico pensiero a riguardo!”. E ancora: “Ma amore mio, io non ho difeso nessuno. Ho semplicemente detto che il rapporto fuori dal Grande Fratello Vip va testato oltre la bolla. Poi ho detto che ci sono coppie che resistono e altre che fuori non resistono nella vita reale. Tutto qua, una semplice domanda con una semplice risposta“.